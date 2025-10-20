טלטלה בכרמל: מכבי חיפה פיטרה את מאמנה דייגו פלורס

לאחר פתיחת העונה שכללה שני הפסדים ושלוש תוצאות תיקו, במועדון הודיעו על סיום דרכו של המאמן הארגנטינאי: "היכולת והנראות של הקבוצה על כר הדשא, אינן משקפות את ה-DNA ואת השאיפות המקצועיות של מכבי חיפה"
מחבר ליאן וילדאו
דייגו פלורס
דייגו פלורס צילום: באדיבות מכבי חיפה

מכבי חיפה הודיעה הבוקר (שני) על סיום דרכו של מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, ושני עוזריו, רובן רודריגז ולוצ'יאנו טאיילר במועדון.

לפי הודעת המועדון, "ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של עבודת המאמן ועוזריו בחודשים האחרונים, ובשל הערכת הנהלת המועדון כי היכולת והנראות של הקבוצה על כר הדשא, אינן משקפות את ה-DNA ואת השאיפות המקצועיות של מכבי חיפה".

"המועדון מבקש להודות לדייגו פלורס ולעוזריו על תקופתם במועדון, מלא הערכה על הגעתם לישראל בעיצומה של מלחמה ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם המקצועית", הוסיפו במועדון. 

נזכיר כי מכבי חיפה ניצבת לאחר שבעה מחזורים במקום השביעי עם שני ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים. באתרי ספורט שונים עלו מספר מועמדים להחליף את פלורס, בהם רוני לוי וברק בכר, שאימנו בעבר בקבוצה. 

