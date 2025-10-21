לראשונה מאז תחילת המלחמה ובעקבות הפסקת האש: היורוליג חוזר לישראל

לאחר ישיבת דירקטוריון היורוליג, הוחלט עקרונית להשיב את משחקי הבית של מכבי תל אביב והפועל תל אביב לישראל החל מה-1 בדצמבר 2025, לראשונה מאז פרוץ המלחמה • ההחלטה התקבלה על רקע הפסקת האש ונשענת על מאמצים דיפלומטיים ממושכים וערבויות ביטחוניות

בתום ישיבה של דירקטוריון היורוליג התקבלה החלטה עקרונית להחזיר את משחקי הכדורסל הביתיים של הקבוצות הישראליות - מכבי תל אביב והפועל תל אביב - לישראל, לראשונה מאז פרוץ המלחמה ובעקבות הפסקת האש.

גורם במכבי תל אביב מסר לכאן חדשות כי מדובר במאמץ מתמשך של חודשים, כולל של גורמים דיפלומטיים וביתר שאת בשבועות האחרונים, כדי לקבל את האישור המיוחל, בכפוף לערבויות ביטחוניות ואחרות.

"מועדוני יורוליג נכסים מסחריים (ECA) נפגשו ביום שלישי כדי לדון במצב הנוכחי בישראל ובעזה, בעקבות יוזמות הפסקת האש והשלום שהוכרזו לאחרונה", נכתב בהודעה שפרסמה ליגת הכדורסל האירופית. "הפגישה עסקה גם באפשרות להחזיר את משחקי היורוליג והיורוקאפ לישראל, לאחר שמשחקים הועברו למקומות ניטרליים מאז אוקטובר 2023".

"לאחר דיון מעמיק, מועדוני ECA הסכימו על ההצעה לקבוע את ה-1 בדצמבר 2025 כתאריך לחידוש המשחקים בישראל", נכתב עוד. "עד אז, יורוליג כדורסל תמשיך לעקוב בקפידה אחר ההתפתחויות, להישאר בקשר הדוק עם רשויות מקומיות וזרות, קבוצות אורחות וכל הארגונים הרלוונטיים, כולל ELPA, EHCB ו-UEBO, ולהבטיח שבטיחותם ורווחתם של כל המעורבים יישארו בראש סדר העדיפויות".

"אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל", מסר היום שר התרבות והספורט מיקי זוהר. "זו החלטה חשובה שמבטאת את המצב הבינלאומי החדש שישראל נמצאת בו בעקבות חתימת ההסכם להשבת החטופים. הספורט הוא גשר שמחבר בין כוחנו, חזרת המשחקים מביאה איתה מסר ספורטיבי וחשוב. מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל".

ממכבי תל אביב בכדורסל נמסר: "מועדון הכדורסל מכבי תל אביב פעל בתקופה האחרונה על מנת לאפשר למנכ"ל היורוליג פאוליוס מונטיונאס לקבל החלטה, בגיבוי כל קבוצות היורוליג, להחזיר את אירוח המשחקים בישראל החל מ-1 בדצמבר 2025. העבודה השקטה של מכבי מאחורי הקלעים מול קבוצות היורוליג ומול המנכ"ל הניבה פרי, כאשר מכבי קיבלה את גיבוי כל קבוצות היורוליג וההחלטה להשיב את משחקי היורוליג לישראל התקבלה. זהו הישג בעל חשיבות כבירה לספורט הישראלי ולמדינת ישראל גם בפן הדיפלומטי. מועדון הכדורסל מכבי תל אביב הוכיח שוב שהוא אחד מהכוחות המובילים והמשפיעים ביותר בספורט האירופאי. בקרוב ניפגש בהיכל".

מהפועל תל אביב בכדורסל נמסר: "מועדון הכדורסל הפועל תל אביב שמח ונרגש להודיע על חזרת משחקי היורוליג לישראל החל מה-1 בדצמבר 2025, בכפוף להנחיות היורוליג. המועדון מודה למנכ"ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס, להנהלת הארגון ולכל המועדונים על ההבנה והתמיכה".

עופר ינאי, מבעלי מועדון הפועל תל אביב נמסר: "אנחנו מברכים על ההחלטה המשמעותית לאפשר את חזרת משחקי היורוליג לישראל. תודה גדולה להנהלת היורוליג, לקבוצות המשתתפות ולכל מי שלקח חלק בקבלת ההחלטה. מדובר בצעד חשוב בדרך לחזרה לשגרה – ובעיקר מרגש לדעת שאוהדינו יוכלו לשוב ולחוות את משחקי היורוליג מקרוב, במקום שבו הם ראויים להתקיים".