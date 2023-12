אחרי 65 שנה: להיט חג המולד של ברנדה לי עשה היסטוריה

הזמרת האמריקנית הוותיקה ברנדה לי הגיעה אמש (שני) אל פסגת מצעד הפזמונים האמריקני השבועי "בילבורד הוט 100" עם הלהיט Rockin’ Around the Christmas Tree ששחררה בשנת 1958. מדובר בפעם הראשונה שהשיר מגיע אל ראש המצעד היוקרתי ב-65 השנים שעברו מאז שהוקלט.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי, לחצו על הפעמון ואתם מעודכנים

בכך שברה הזמרת, שתחגוג בשבוע הבא את יום הולדתה ה-79, כמה שיאים - בראשם התקופה הממושכת ביותר שעברה מצאת השיר עד הגעתו אל ראש מצעד הפזמונים וכן התקופה הממושכת מאז הפעם האחרונה בה הגיע האמן המבצע לראש המצעד. בנוסף, לי היא האמן המבוגר ביותר שמגיע אל ראש המצעד, אחרי שהאחרון שעשה זאת היה לואי ארמסטרונג עם הביצוע שלו לשיר Hello, Dolly בשנת 1964.

בחודש שעבר ציינה לי 65 שנים לצאת הסינגל, שהיה אחד המצליחים בקריירה הארוכה שלה. בין היתר שחררה קליפ ראשון שצולם לשיר הזה, בו התארחו זמרות הקאנטרי טניה טאקר וטרישה יירווד. בנוסף לי פתחה חשבון טיקטוק בו הכירה את השיר לדור חדש של מאזינים.

את השיר Rockin’ Around The Christmas Tree הקליטה לי כשהייתה בת 13 בלבד. הפעם הראשונה בה נכנס אל המצעד היוקרתי הייתה ב-1960, שנתיים לאחר ששוחרר, אז הגיע אל המקום ה-14. בשנים 2019 ו-2022 השיר הגיע אל המקום השני.

הפעם האחרונה בה לי הגיעה אל ראש מצעד הפזמונים האמריקני הייתה בשנת 1960, עם הלהיטים I’m Sorry ו-I Want To Be Wanted. בנוסף, מדובר בשיר חג המולד השלישי בהיסטוריה שמגיע אל פסגת המצעד, אחרי The Chipmunk Song בשנת 1958 ו-All I Want for Christmas Is You של מריה קארי שעשה זאת לראשונה ב-2019.