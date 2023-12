טיילור סוויפט היא אשת השנה של מגזין "טיים" לשנת 2023

המוזיקאית והיוצרת האמריקנית טיילור סוויפט נבחרה לאשת השנה של מגזין "טיים" לשנת 2023. כך הכריזה היום (רביעי) מערכת העיתון.

"בחירת אדם אחד שמייצג את שמונה מיליארד האנשים שחיים על פני כדור הארץ היא משימה לא פשוטה", אמר העורך הראשי של המגזין, סם ג'ייקובס, בתוכנית הבוקר האמריקנית של רשת NBC "טודיי שואו". "בחרנו בחירה שמייצגת שמחה. מישהי שמביאה אור לעולם".

