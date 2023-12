"אם אני חייב למות": כוכב "יורשים" הקריא שיר של תומך טרור שנהרג - וצבר מיליוני צפיות

השחקן הסקוטי בריאן קוקס, כוכב הסדרה "יורשים", השתתף אתמול (רביעי) ב"פסטיבל לספרות פלסטינית" בו קרא שיר של ריפעת אל-עריר, אקדמאי פלסטיני תומך טרור שנהרג בשבוע שעבר בתקיפה ישראלית ברצועה.

הסרטון שפורסם ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), בו מקריא קוקס את השיר שנקרא "אם אני חייב למות", צבר יותר מ-12 מיליון צפיות, 140 אלף לייקים ויותר מ-800 מתגובות.

