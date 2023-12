שירה האס לוהקה למחזמר "ליל הבכורה" בווסט אנד

השחקנית שירה האס לוהקה למחזמר החדש "ליל הבכורה", שיעלה בתיאטרון גילגוד בלונדון. כך דיווח הערב (חמישי) מגזין התיאטרון האמריקני Playbill. על פי הדיווח, את המחזה שיעלה ב-6 במרץ ויוצג עד 27 ביולי 2024, יביים איבו ואן הובה הבלגי ואת המוזיקה יכתוב רופוס ויינרייט.

"ליל הבכורה" מבוסס על המותחן הפסיכולוגי Opening Night של הבמאי ג'ון קסאווטס משנת 1977, בו כיכב לצד ג'ינה רולנדס, בן גזארה וג'ואן בלונדל. במרכז העלילה ניצבת שחקנית תיאטרון שהייתה עדה למותה של אחת המעריצות שלה. סמוך לעלייתו של מחזה חדש בכיכובה, רוחה של המעריצה מתחילה לרדוף את השחקנית עד שזו עוברת התמוטטות עצבים.

Your first listen to #OpeningNightMusical as @Sheridansmith1, @hadleyfraser, @shirahaas, @TheNicolaHughes, @misslenn and #JohnMarquez meet to perform a very special version of The Pantomime 🎶 #SoundOn pic.twitter.com/gX8peYHDo0