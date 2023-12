אנה זק בראש דירוג האמנים המובילים של טיקטוק ב-2023

שבועיים לסיום השנה האזרחית, טיקטוק ישראל פרסמה היום (ראשון) את נתוני סיכום שנת 2023. על פי הנתונים, הזמרת אנה זק ניצבת בראש דירוג עשרת האמנים הישראלים המובילים של השנה, כשאחריה נועה קירל, יגל אושרי, סטפן לגר ונטע ברזילי.

בטיקטוק פרסמו גם את דירוג האומנים הפופולריים ביותר בעולם ששיריהם השתלטו על האוזניים שלנו ועל פיד ה"פור יו" בשנת 2023. בראש הרשימה ניצבת הזמרת והיוטיוברית המקסיקנית קימברלי לואייזה. אחריה נמצאים בדירוג סלינה גומז במקום השני, להקת הבנות הדרום קוריאנית "בלאקפינק", להקת הבנים הדרום קוריאנית BTS והזמר והיוצר הקולומביאני פייד.

עוד בגזרה הבינלאומית, פורסם דירוג "הפסקול של 2023", שמורכב מהשירים שהיוו השראה ליצירת סרטונים שמורכבים ממאש-אפים או עיבודים מחודשים של משתמשים ללהיטים אהובים. בראש דירוג הפלייליסט של השנה ניצב "Cupid - Twin Ver" של להקת הקיי-פופ FIFTY FIFTY עם יותר מ-20 מיליון יצירות. אחריו If We Ever Broke Up של מיי סטיבנס עם יותר מ-15 מיליון סרטונים ו-Collide (more sped up) עם יותר מ-13 מיליון יצירות.

עשרת האמנים הישראלים המובילים של השנה:

עשרת היוצרים הישראלים המובילים של השנה:

הפלייליסט של השנה:

יוצרי הלהיטים של השנה: