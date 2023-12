בחמישי האחרון התקיים במיצג "נובה 6:29" טקס לזכרו של דרור בהט אשר נרצח במסיבת הנובה. "דרור והשותפה שלו, לירז אוליאל, בנו את התפאורה ב-'נובה' והקימו את הבמות. לירז הצליחה להינצל, דרור ועוד שלושה עובדים נרצחו", סיפרה זיו בהט, אחותו של דרור.

דרור היה מעריץ מושבע של של להקת הרוק הכבד האמריקנית Avenged Sevenfold, אחת הלהקות המצליחות בעולם, שקירבה את עולם המטאל אל מוזיקת המיינסטרים. זוכת פרסי מוזיקה נחשקים ומועמדת לגראמי.

"שנינו מעריצים גדולים מאוד של הלהקה", סיפרה זיו. "היינו הולכים להופעות מטאל ביחד, יוצאים לברים, היינו עולים בבמות פתוחות לשיר ביחד, וכל זה לא יקרה יותר. בהלוויה שלו השמעתי את השיר So Far Away אותו כתבה הלהקה לזכרו של ג'ימי סאליבאן, חבר הלהקה שנפטר, וכשספדתי לו שאלתי: 'עם מי אני אלך להופעות מטאל עכשיו?'"

דרור וזיו בהט בהופעה

הטקס לזכרו של דרור בהט, שובל יעקב, אבידן תורג'מן ועודד אברג'ל, אשר עבדו יחד בנובה, כלל קטעי קריאה וסרטונים לזכרם של הנרצחים. לירז יצרה עבור כל חבר סרטון, וניסתה ליצור קשר עם חברי הלהקה האהובה על דרור דרך עמוד המעריצים הישראלי, בתקווה לקבל מהם סרטון עם מילות תנחומים למשפחתו של דרור.

במשך שנים דף המעריצים הישראלי Avenged Sevenfold Israel נמצא בקשר הדוק עם הלהקה, ועשה הכול כדי לראות אותם מופיעים בארץ. הם הגיעו לישראל לראשונה בשנת 2018 במופע בו כל הכרטיסים נמכרו מראש. אז אמר סולן הלהקה M Shadows (מאת'יו צ'ארלס סנדרס) על הבמה: "זו אחת ההופעות המדהימות בהם ניגנו בחיינו", "ניגנו באלפי מקומות מסביב לעולם, וכשאני עומד כאן, אני מרגיש הכי חזק שהייתי בחיי". אל ההופעה הזאת נסע דרור יחד עם זיו ואחותם גיל: "בכלל לא האמנו שהם אי פעם יגיעו לארץ, אני זוכרת שהיינו פשוט מאושרים בהופעה".

אנשי קהילת המעריצים בארץ יצרו עם חברי הלהקה קשר, ולאחר זמן מה, סולן הלהקה M Shadows שלח סרטון בו אמר: "שמעתי את החדשות הקשות על דרור. רציתי ליצור קשר ולהגיד שאני חושב עליו, על המשפחה שלו, על חבריו ועל כל מעריצי הלהקה בישראל. אני יודע שהוא היה מעריץ גדול שלנו, הלב נשבר בכל פעם שאנחנו שומעים על דבר כזה שקורה. אנחנו מקווים לראות אתכם בקרוב ושולחים את אהבתנו למשפחתו של דרור".

"לירז עשתה לי הפתעה", סיפרה זיו. "לא קלטתי בכלל מה הוא אומר, רק ראיתי אותו מדבר ופרצתי בבכי מטורף. פרסמתי את הסרטון בסטורי שלי וכתבתי 'דרור, אם רק היית יודע מי שלח לך סרטון, לא היית מאמין'".