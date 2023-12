אירוויזיון 2024: ישראל הודחה מראש טבלאות ההימורים

144 ימים לגמר אירוויזיון 2024 במאלמו שבשוודיה, ישראל הודחה היום (שלישי) מראש טבלת ההימורים של אתר eurovisionworld.com וירדה אל המקום השני. את המקום הראשון תפס נציג בריטניה לתחרות, הזמר והשחקן אולי אלכסנדר, עליו הוכרז רשמית בסוף השבוע.

ישראל ניצבה בראש הטבלה עם פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר. במקום השלישי ניצבת כעת אוקראינה, במקום הרביעי איטליה ובמקום החמישי שוודיה שתארח את התחרות הקרובה. כמו ישראל, גם הן טרם בחרו את נציגן לתחרות.

בתוך כך, הערב חשפו מארגני התחרות את הדמיית הבמה עליה יופיעו נציגי 37 המדינות המתמודדות בעוד פחות מחמישה חודשים. על פי איגוד השידור האירופי (EBU) הבמה שאותה עיצב פלוריאן וידר, מורכבת מקוביות LED ניתנות להזזה, מרצפות LED, טכנולוגיית אור ווידאו ייחודיות. בנוסף, הבמה תמוקם באמצע הקהל בצורת צלב כדי ליצור חוויה ייחודית של 360 מעלות. וידר עיצב את בימת אירוויזיון 2019 שהתקיים בתל אביב.

Good folk of Europe and beyond… say ‘hej’ to the #Eurovision2024 stage!

👋 🤩🇸🇪➕#UnitedByMusic pic.twitter.com/zlJfvnApCf