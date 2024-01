ג'ימי קימל תקף את כוכב הפוטבול שטען כי היה לקוח של אפשטיין

המגיש והקומיקאי האמריקני הגיב היום (רביעי) לפנות בוקר לטענת כוכב הפוטבול ארון רוג'רס לפיו שמו מופיע ברשימת הלקוחות של עבריין המין ג'פרי אפשטיין.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

בריאיון שהעניק אתמול רוג'רס בתוכנית הספורט The Pat McAfee Show התייחס שחקן ה"ניו יורק ג'טס" לרשימת השמות שטרם נחשפה ואמר כי "יש המון אנשים, בהם ג'ימי קימל, שמקווים מאוד שהרשימה לא תפורסם". הרשימה שכוללת יותר מ-150 איש צפויה להיחשף בהוראת צו בית משפט שהוצא בחודש שעבר. "אגיד לך מה, אם הרשימה הזאת תתפרסם, אני בהחלט אפתח בקבוק", הוסיף רוג'רס.

Dear Aasshole: for the record, I’ve not met, flown with, visited, or had any contact whatsoever with Epstein, nor will you find my name on any “list” other than the clearly-phony nonsense that soft-brained wackos like yourself can’t seem to distinguish from reality. Your reckless… https://t.co/p8eug12uiS