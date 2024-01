Contact with Twitter

טקס פרסי גלובוס הזהב יצא לדרך הלילה (שני) בבוורלי הילס בפעם ה-81. סרט הדרמה הביוגרפי "אופנהיימר" זכה בחמישה פרסים - בראשם לסרט הדרמה הטוב ביותר ולבמאי כריסטופר נולאן. הסרט "ברבי" זכה בשני פרסים - להישג קולנועי קופתי ולשיר המקורי הטוב ביותר. "יורשים" זכתה בארבעה פרסים, בראשם לסדרת הדרמה הטובה ביותר.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

"מסכנים שכאלה" של הבמאי יורגוס לנתימוס זכה בפרס לסרט הקומי הטוב ביותר ובפרס לשחקנית הראשית אמה סטון. קיליאן מרפי ורוברט דאוני ג'וניור זכו בפרסים לשחקן הראשי ולשחקן המשנה על תפקידם בסרט "אופנהיימר"; לילי גלדסטון זכתה בפרס לשחקנית ראשית בדרמה "רוצחי פרח הירח". המותחן הצרפתי "אנטומיה של נפילה" קטף שני פרסים - לסרט הזר הטוב ביותר ולתסריט של במאית הסרט ג'אסטין טריה וארתור הררי.

יוצרת "אנטומיה של נפילה" ג'אסטין טרייה, הלילה (צילום: אי-פי)

בגזרת פרסי הטלוויזיה כוכבי הסדרה "יורשים" קירן קאלקין ומת'יו מקפדיין זכו בפרס לשחקן הראשי ולשחקן המשנה בסדרת דרמה. ג'רמי אלן ווייט זכה בפרס לשחקן הטוב ביותר בסדרה קומית. פרס שחקנית המשנה הטובה ביותר הוענק לאליזבת דביקי, שגילמה את הנסיכה דיאנה בסדרה "הכתר".

עוד לפני שהחל הטקס, נצפתה השחקנית האמריקנית ג'יי סמית'-קמרון, כוכבת הסדרה "יורשים" כשצעדה על השטיח האדום עונדת את סיכת הסרט הצהוב, לאות סולידריות עם שחרור החטופים המוחזקים בשבי חמאס. סמית'-קמרון, הייתה מועמדת לפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר במיני סדרה. גם השחקן ג'ון אורטיז, כוכב הסרט American Fiction, הגיע לטקס עם סיכה זו.

ג'יי סמית-קמרון עם הסרט הצהוב בטקס פרסי גלובוס הזהב, הלילה (צילום: רויטרס)

מדובר בשנה הראשונה שבה הטקס לא אורגן על ידי איגוד העיתונאים הזרים של הוליווד, שנסגר בחודש יוני אחרי שנים בהן היה מעורב בשערוריות שנוגעות להיעדר ייצוג ושחיתות באופן בחירת המועמדים בטקס. הפעם היו אמונים עליו חברת ההפקות דיק קלארק וחברת הפיננסים אלדריג', שהגדילו בחודש אוקטובר האחרון את מספר העיתונאים בעלי זכות ההצבעה לפרס ל-300.

את הטקס הנחה הקומיקאי ג'ו קוי. הטקס הערוך והמתורגם ישודר הערב בערוץ yes TV Drama ב-yes ובסטינג פלוס בשעה 21:00.

רשימת הזוכים בתחום הקולנוע

סרט הדרמה הטוב ביותר - "אופנהיימר"

הסרט הקומי/מיוזיקל הטוב ביותר - "מסכנים שכאלה"

הבימוי הטוב ביותר - כריסטופר נולאן, "אופנהיימר"

התסריט הטוב ביותר - ג'אסטין טריה וארתור הררי, "אנטומיה של נפילה"

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסרט דרמה - לילי גלדסטון, "רוצחי פרח הירח"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסרט דרמה - קיליאן מרפי, "אופנהיימר"

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסרט קומי/מיוזיקל - אמה סטון, "מסכנים שכאלה"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסרט קומי/מיוזיקל - פול ג'יאמטי, "נשארים לחג"

שחקנית המשנה הטובה ביותר - דאווין ג'וי רנדולף, "נשארים לחג"

שחקן המשנה הטוב ביותר - רוברט דאוני ג'וניור, "אופנהיימר"

הסרט הזר הטוב ביותר - "אנטומיה של נפילה"

סרט האנימציה הטוב ביותר - "הנער והאנפה"

הפסקול הטוב ביותר - "אופנהיימר"

השיר המקורי הטוב ביותר - What Was I Made For? של בילי אייליש מתוך "ברבי"

הישג קולנועי וקופתי - "ברבי"

רשימת הזוכים בתחום הטלוויזיה

סדרת הדרמה הטובה ביותר - "יורשים"

השחקנית הטובה ביותר בסדרת דרמה - שרה סנוק, "יורשים"

השחקן הטוב ביותר בסדרת דרמה - קירן קאלקין, "יורשים"

הסדרה הקומית או המוזיקלית הטובה ביותר - "הדוב"

השחקנית הטובה ביותר בסדרה קומית - איו אדבירי, "הדוב"

השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית - ג'רמי אלן ווייט, "הדוב"

המיני סדרה הטובה ביותר - "עצבים"

השחקנית הטובה ביותר במיני סדרה - אלי וונג, "עצבים"

השחקן הטוב ביותר במיני סדרה - סטיבן יאון, "עצבים"

שחקנית המשנה הטובה ביותר - אליזבת דביקי, "הכתר"

שחקן המשנה הטוב ביותר - מת'יו מקפדיין, "יורשים"

מופע הסטנד-אפ הטוב ביותר - ריקי ג'רווייס, Ricky Gervais: Armageddon