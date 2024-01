אחרי שישה חודשים: פורסמה סיבת המוות של שינייד או'קונור

Contact with Twitter

שישה חודשים לאחר שנמצאה ללא רוח חיים בביתה בדרום לונדון, הרשויות בבריטניה חשפו הערב (שלישי) את סיבת מותה של הזמרת האירית שינייד או'קונור. על פי דוח היחידה לחקר מקרי המוות של רובע סאות'ווארק הלונדוני, או'וקונר "מתה מסיבות טבעיות".

בחודש בו הלכה לעולמה, מסרה או'קונור כי שבה אל לונדון אחרי שהתגוררה ב-23 השנים האחרונות באירלנד, מולדתה. בקריירה שנמשכה קרוב לארבעה עשורים, שחררה או'קונור עשרה אלבומים. היא התפרסמה בזכות להיטי ענק כמו Nothing Compares 2 U ו-Drink Before the War, והודות לדעותיה הכנות על המסע הרוחני שעברה, הטראומות הנפשיות שלה והשקפותיה הפוליטיות.

בשיא הצלחתה, הופיעה או'קונור בישראל בשנת 1995, אז תקפה צלם פפראצי. בשנת 1997 ביטלה הופעה שתוכננה להתקיים בארץ לאחר שקיבלה איומים על חייה. ב-2014 ביטלה הופעה נוספת שתוכננה להתקיים בישראל בלחץ תנועת ה-BDS.

או'קונור הניחה שלושה ילדים - ג'ייק (36), רויסין (27) וישועה (16). בינואר 2022 הודיעה כי אושפזה לאחר שבן נוסף שלה, שיין, שם קץ לחייו והוא בן 17 במותו.