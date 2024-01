באיחור של ארבעה חודשים: "הדוב" ו"יורשים" כבשו את האמי

באיחור של ארבעה חודשים מן המתוכנן, סדרות הטלוויזיה "יורשים" ו"הדוב" כבשו הלילה (שלישי) את טקס פרסי האמי ה-75. "יורשים" של רשת HBO זכתה בשישה פרסים, בראשם לסדרת הדרמה הטובה ביותר, ולשחקנים הראשיים קירן קאלקין ושרה סנוק. "הדוב" של רשת FX ושירות הסטרימינג דיסני+ זכתה בשישה פרסים, בראשם לסדרה הקומית הטובה ביותר ולשחקן הראשי ג'רמי אלן ווייט. "עצבים" של נטפליקס זכתה בחמישה פרסים, בראשם למיני-סדרה הטובה ביותר.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

רגע מרגש נרשם כשפרס שחקנית המשנה במיני-סדרה הוענק לניסי נאש על תפקידה בסדרה "מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר". "אני רוצה להודות לי", אמרה נאש בנאום הזכייה שלה. "על שהאמנתי בי ועשיתי בדיוק את מה שאמרו שלא אצליח לעשות. אני מקבלת את הפרס בשם כל אישה שחורה או חומה שלא הקשיבו לה, ומשטרו אותה כמו גלנדה קליבלנד".

"I'm a winner baby!" - #Dahmer star Niecy Nash-Betts wins Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie pic.twitter.com/63IZ8Sqiq3 — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

סר אלטון ג'ון, שנעדר מהטקס, עשה היסטוריה כשזכה בפרס אמי ראשון בקריירה על שידור הופעתו האחרונה בארצות הברית "אלטון ג'ון במופע פרידה מאצטדיון דודג'ר" שהועבר בשידור חי בדיסני+. בזכות הפרס, הזמר הבריטי הוא האמן ה-19 בהיסטוריה שמצטרף למועדון זוכי אמי, גראמי, אוסקר וטוני (EGOT). גם השחקנית ג'ניפר קולידג' זכתה בפרס אמי לשחקנית המשנה בסדרת דרמה, על תפקידה בעונה השנייה של "הלוטוס הלבן".

#TheWhiteLotus star Jennifer Coolidge thanks "all the evil gays" during her acceptance speech for winning Supporting Actress in a Drama Series at the 75th #Emmys pic.twitter.com/nxTPEHUBCJ — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

במלאת 75 שנה לטקס, התארחו בו כוכבי סדרות קאלט מכל הזמנים כמו דיים ג'ואן קולינס מ"שושלת", כוכבי "הסופרנוס" לוריין בראקו ומייקל אימפריולי, כוכבי הסדרה הקומית "חופשי על הבר", בהם טד דנסון וקלסי גרמר וכוכבי "אלי מקביל" בראשם קליסטה פלוקהארט. כוכבי "הכול נשאר במשפחה" סאלי סטראתרס ורוב ריינר הצדיעו ליוצר הסדרה נורמן ליר שהלך לעולמו בחודש שעבר בגיל 101.

אבל מעל כולם הייתה זו השחקנית כריסטינה אפלגייט שזכתה לתשואות הרמות ביותר. אפלגייט, שמתמודדת עם טרשת נפוצה ונעזרת במקל הליכה, הגישה את הפרס הראשון בטקס והתרגשה עד דמעות כשהקהל קם על רגליו וקיבל אותה במחיאות כפיים סוערות. "אלוהים, אתם מביישים אותי על המוגבלות שלי בכך שאתם מצליחים לקום ככה", אמרה בצחוק לקהל.

לפני שהטקס החל, צולם השחקן הבריטי-מצרי חאליד עבדאללה, שגילם את דודי אל פאייד בסדרה "הכתר", כשעל כף ידו השמאלית הכתובת "לעולם לא עוד" (Never Again). עבדאללה, שמתבטא בגנות ישראל מאז 7 באוקטובר, השתתף לצד שחקנים בהם סוזן סרנדון בסרטון תמיכה בעתירה נגד ישראל בבית הדין בהאג שפורסם ביום שישי האחרון. גם בפרימיירת העונה האחרונה של "הכתר" שהתקיימה בחודש נובמבר, צעד צולם עבדאללה כשעל כף ידו הכתובת "הפסקת אש עכשיו" (Ceasefire Now).

חאליד עבדאללה בטקס פרסי האמי, הלילה (צילום: רויטרס)

גם השנה הובילה את רשימת המועמדים סדרת הדרמה "יורשים" עם מועמדות ב-14 בקטגוריות. אחריה "הלוטוס הלבן" עם 12 מועמדויות, "עצבים" של נטפליקס עם תשע מועמדויות ו"טד לאסו" של אפל TV פלוס עם שמונה מועמדויות.

בשבוע שעבר הוענקו במשך שני ערבים רצופים פרסי האמי היצירתי. את רשימת הזוכים הובילה הפעם סדרת הדרמה הפוסט-אפוקליפטית "האחרונים מבינינו" של HBO עם שמונה פרסים, בהם לשחקנים ניק אופרמן וסטורם ריד שזכו בפרס לשחקן אורח ולשחקנית אורחת בסדרת דרמה. רופול קטף בפעם השמינית ברציפות את הפרס למנחה הטוב ביותר של תוכנית ריאליטי, על הגשת העונה ה-15 של "המרוץ לדראג של רו פול".

טקס הפרסים הערוך והמתורגם ישודר הערב בשעה 21:00 בערוץ yes TV Drama ב-yes ו-STING+.

המועמדים בקטגוריות המרכזיות

סדרת הדרמה הטובה ביותר

"יורשים"

הסדרה הקומית הטובה ביותר

"הדוב"

המיני-סדרה הטובה ביותר

"עצבים"

תוכנית הריאליטי הטובה ביותר

"מרוץ הדראג של רופול"

תוכנית האירוח הטובה ביותר

"הדיילי שואו עם טרוור נואה"

תוכנית המערכונים הטובה ביותר

"השבוע שעבר עם ג'ון אוליבר"

תוכנית ספיישל בשידור חי

אלטון ג'ון במופע פרידה מאצטדיון דודג'ר

שחקנית ראשית בסדרת דרמה

שרה סנוק, "יורשים"

שחקן ראשי בסדרת דרמה

קירן קאלקין, "יורשים"

שחקנית ראשית בסדרה קומית

קווינטה ברונסון, "בית הספר היסודי אבוט"

שחקן ראשי בסדרה קומית

ג'רמי אלן ווייט, "הדוב"

שחקנית ראשית במיני-סדרה

אלי וונג, "עצבים"

שחקן ראשי במיני-סדרה

סטיבן יאון, "עצבים"

שחקנית משנה בסדרת דרמה

ג'ניפר קולידג', "הלוטוס הלבן"

שחקן משנה בסדרת דרמה

מת'יו מקפדיין, "יורשים"

שחקנית משנה בסדרה קומית

איו אדבירי, "הדוב"

שחקן משנה בסדרה קומית

אבון מוס-בכרך, "הדוב"

שחקנית משנה במיני-סדרה

ניסי נאש, "מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר"

שחקן משנה במיני-סדרה

פול וולטר האוזר, "ציפור שחורה"

הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה

מארק מיילוד, "יורשים"

הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית

כריסטופר סטורר, "הדוב"

הבימוי הטוב ביותר במיני-סדרה

לי סונג ג'ין, "עצבים"

התסריט הטוב ביותר בסדרת דרמה

ג'סי ארמסטרונג, "יורשים"

התסריט הטוב ביותר בסדרה קומית

כריסטופר סטורר, "הדוב"

התסריט הטוב ביותר במיני-סדרה

לי סונג ג'ין, "עצבים"

התסריט הטוב ביותר בתוכנית מערכונים

"השבוע שעבר עם ג'ון אוליבר"