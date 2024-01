דיווח: ענקית המוזיקה BMG מנתקת את קשריה עם רוג'ר ווטרס

Contact with Twitter

תאגיד המוזיקה הבינלאומי BMG מבטל את חוזה ההפצה עם מייסד וחבר להקת "פינק פלויד" לשעבר רוג'ר ווטרס, נוכח התבטאויותיו נגד ישראל ובעד פוטין. כך דיווח הערב מגזין "ווראייטי". מדובר במהלך נדיר בתעשיית המוזיקה, היות שמדובר בזכויות הפצה של חומריו הקיימים, בהם קטלוג "פינק פלויד" ששווה הרבה מאוד כסף.

על פי הדיווח, בשנה שעברה ווטרס אמור היה להוציא עם BMG גרסה מחודשת לאלבום The Dark Side of the Moon של "פינק פלויד", אולם מנכ"ל החברה ביטל את העסקה והאלבום הופץ בחברה בריטית. עוד דווח כי ווטרס עצמו רמז בריאיון שקיים לפני חודשיים כי פוטר מהחברה בעקבות לחץ של גורמים פרו-ישראלים בחברה שבבעלותה חברת BMG. בתאגיד המוזיקה סירבו להגיב רשמית לידיעה.

המוזיקאי שתומך זה שנים בתנועת BDS, גינה את ישראל בפוסט שפרסם בחודש נובמבר בו התייחס למלחמה. "אין שוויון", הוא כתב באינסטגרם. "יש מדוכאים - הפלסטינים, והמדכא - הממשלה הישראלית. המדכא הורג את המדוכאים במשך 75 שנה. הצטרפו למחאה ודרשו שהישראלים הפשיסטים יפסיקו את רצח העם עכשיו".

סרט תיעודי שעלה בחודש ספטמבר האחרון העלה טענות חמורות להתנהגות אנטישמיות של ווטרס. בסרט "הצד האפל של רוג'ר ווטרס" שפרסם ארגון בריטי למאבק באנטישמיות, נטען כי המוזיקאי הוותיק הציע להציג כתובות אנטישמיות על גבי חזיר מנופח בהופעותיו. בנוסף נטען בסרט כי ווטרס לעג לסבתו של אחד מנגניו היהודים שנספתה בשואה.