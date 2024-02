המוזיקה שאתם אוהבים עומדת להיעלם מטיקטוק? זאת הסיבה

ההסכם של חברת "יוניברסל מיוזיק גרופ" (UMG), אחת משלוש חברות התקליטים הגדולות בתעשיית המוזיקה, עם הרשת החברתית טיקטוק, יגיע היום (חמישי) לסיומו, לאחר ששתי החברות לא הצליחו להגיע להסכמה בנושאים כמו תמלוגים לאמנים ובינה מלאכותית. אם ההסכם לא יחודש, נתח נכבד מהמוזיקה בה נעשה שימוש בטיקטוק - כמו שירים של טיילור סוויפט, הארי סטיילס ואדל - יוסרו מהאפליקציה הפופולרית.

במכתב פתוח שכותרתו "למה אנחנו חייבים לקחת פסק זמן מטיקטוק" שפרסמה אתמול UMG באתר החברה ובעמוד ה-X שלה, היא האשימה את טיקטוק בבריונות ובניסיון לכפות על החברה להגיע להסכם טוב פחות מזה שהגיע לתוקפו.

טיקטוק, שבבעלות החברה הסינית ByteDance, מאפשרת למשתמשיה ליצור סרטונים קצרים ולשלב בהם אפקטים של מוזיקה ברישיון. UMG מחזיקה בזכויות הקטלוג המוזיקלי של אמנים רבים, בהם הביטלס, בוב דילן, אלטון ג'ון, דרייק, סטינג, דה וויקנד, קנדריק לאמאר, סיזה, אריאנה גרנדה, ג'סטין ביבר, אדל, U2, קולדפליי, פוסט מאלון ועוד.

Our core mission is simple: to help our artists & songwriters attain their greatest creative and commercial potential, which is why we must call time out on TikTok.



