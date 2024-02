בקרוב בנטפליקס: סדרה על חייו של הזמר חוליו איגלסיאס

ענקית הסטרימינג נטפליקס תפיק סדרה על חייו של אגדת המוזיקה מספרד חוליו איגלסיאס. כך דיווח היום (חמישי) מגזין "וראייטי". על פי הדיווח, בסדרה שתופק בשיתוף פעולה מלא עם איגלסיאס, הזמר בן ה-80 מבטיח "לספר הכול על חייו ועל הדרך שעבר בתעשיית המוזיקה". לא נמסר מועד העלייה המתוכנן של הסדרה.

Julio Iglesias is one of the most important figures in music history and he’s finally ready to tell his story!



For the first time, the living legend will be part of the creative process and help bring to life a Netflix series that chronicles his incredible musical trajectory. pic.twitter.com/1znecUf81l