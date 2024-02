אוזי אוסבורן נגד קנייה ווסט: "אנטישמי, לא רוצה שום קשר אליו"

סולן להקת בלאק סבאת' אוזי אוסבורן, סיפר הלילה (שבת) כי סירב לבקשה של הראפר קנייה ווסט להשתמש בקטע מתוך שיר של להקתו וכינה אותו "אנטישמי". בציוץ ששיתף ברשת החברתית X כתב אוסבורן כי אינו רוצה שום קשר עם ווסט.

. @KANYEWEST ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “IRON MAN” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM…