בקרוב בקולנוע: ארבעה סרטים על כל אחד מחברי "הביטלס"

יותר מחמישה עשורים מאז שהתפרקה, סיפורה של להקת "הביטלס" יגיע בקרוב אל בתי הקולנוע. לא כסרט עלילתי בודד - אלא ארבעה. כך הודיעה הערב (שלישי) חברת "סרטי סוני".

על פי ההודעה, "סרטי סוני" רכשו את הזכויות להפקת ארבעה סרטים עלילתיים שיתמקדו בכל אחד מחברי הלהקה, ויעסקו בהקמת הלהקה ובימי תהילתה מנקודת מבט של כל אחד מחבריה. בעסקה חסרת התקדים אישרו חברי הלהקה החיים - פול מקרטני ורינגו סטאר, משפחותיהם של ג'ון לנון וג'ורג' הריסון והחברה המשותפת של הלהקה "אפל קורפס" (Apple Corps), שימוש בסיפור חייהם ובמוזיקה המקורית של הלהקה.

ארבעת הסרטים, אותם יביים ויפיק הבמאי הבריטי זוכה האוסקר סם מנדס, מיועדים להגיע אל בתי הקולנוע בשנת 2027. "אני גאה לספר את סיפורה של להקת הרוק הגדולה בכל הזמנים ונרגש לקרוא תיגר על חוויית 'הביקור בקולנוע'", מסר מנדס בהודעה לתקשורת. הבמאי בן ה-58 אחראי בין היתר על הסרטים הדרך ל"פרדישן", "סקייפול", "ספקטר" ו"אמריקן ביוטי" עליו זכה בפרסי אוסקר לסרט הטוב ביותר ולבימוי הטוב ביותר.

לפני שלושה חודשים שחררו מקרטני וסטאר את הסינגל Now And Then, השיר האחרון עליו עבדו יחד עם לנון והאריסון. השיר נשען על הקלטת דמו שהקליט לנון ב-1978, אותה מסרה אלמנתו, יוקו אונו, למקרטני לאחר מותו. בריאיון שקיים בחודש יוני בשנה שעברה ברדיו BBC4, סיפר מקרטני כי טכנולוגיית בינה מלאכותית סייעה לבודד את קולו של לנון מההקלטה הישנה. בנוסף, שולבו בה הקלטות גיטרה אקוסטית וגיטרה חשמלית שהקליט האריסון ב-1995.