הראפר שון קומבס מואשם בתקיפה מינית של מפיק מוזיקלי

Contact with Twitter

אחרי שבחודשים האחרונים הוגשו נגדו ארבע תביעות של נשים בגין תקיפה מינית ואונס קבוצתי, הראפר שון "דידי" קומבס מואשם בתקיפה מינית של מפיק מוזיקלי. כך דיווחו הלילה (שלישי) כלי תקשורת בארצות הברית.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

המפיק המוזיקלי רודני ג'ונס ג'וניור, המכונה "ליל רוד", שהפיק את אלבומו האחרון של קומבס The Love Album: Off the Grid, תובע מהראפר 30 מיליון דולר בטענה שאילץ אותו לקיים יחסי מין עם עובדות מין ומישש פעמים רבות בניגוד לרצונו את איבר המין שלו. ג'ונס טען בכתב התביעה שהוגשה לבית משפט פדרלי בניו יורק, כי ברשותו "מאות שעות של עדויות מוקלטות של מעשים בלתי חוקיים וחמורים שביצעו קומבס, צוות העובדים שלו ואנשים שאירח".

בתביעה, טען ג'ונס כי התגורר עם קומבס מספטמבר 2022 עד נובמבר 2023, תקופה במהלכה היה קורבן לתקיפות מיניות חוזרות ונשנות מצד הראפר ואיש העסקים כמו גם של מקורביו של קומבס. לדבריו, הוא מאמין כי סומם בידי קומבס ב-2 בפברואר 2023 אחרי שהתעורר למחרת עירום במיטה עם קומבס ושתי עובדות מין נוספות.

אם לא די בכך, ג'ונס כי קומבס התרברב בשימוש בכלי נשק וטען כי עמד מאחורי תקרית ירי שהתרחשה במועדון לילה בניו יורק ב-1999, תקרית ממנה זוכה מאשמת שוחד והחזקת נשק. ג'ונס טען עוד כי בעימות בין קומבס לבנו ג'סטין באולפן הקלטות בלוס אנג'לס נורה אדם בבטנו. הוא ציין כי קומבס הורה לו לשקר למשטרה בחקירתו בעניין.

ג'ונס ציין בתביעה גם את השחקן זוכה האוסקר קובה גודינג ג'וניור ("ג'רי מגווייר"). לדבריו, קומבס הכיר לו את השחקן בביקור ביאכטה שלו, וכי זה "נגע, מישש וליטף את ירכיו סמוך למפשעה, את גבו התחתון ואת כפיו".

עורכת דינו של קומבס, שון הולי, מסרה בתגובה לדיווחים כי ג'ונס "מנסה בלי בושה להרוויח כסף שלא מגיע לו. מדובר בבדיה מוחלטת ואירועים שלא התרחשו מעולם בניסיון ליצור כותרות". היא הוסיפה כי בידי הצוות המשפטי של קומבס "הוכחות חותכות שההאשמות הן שקר מוחלט".