שני גברים הורשעו ברצח חבר להקת "ראן די אם סי"

שני גברים הורשעו ברצח ג'אם מאסטר ג'יי, חבר להקת "ראן די אם סי", שנורה למוות באוקטובר 2002. כך דיווחו הלילה (שלישי) כלי תקשורת בארצות הברית.

השניים, קארל ג'ורדן, בן הסנדקות של ג'יי ורונלד וושינגטון שהיה חבר ילדותו, ירו למוות בראשו כששהה באולפן ההקלטות שלו ברובע קווינס בניו יורק במהלך עסקת סמים שהשתבשה, כך עולה מפסק הדין. לדברי התביעה, ג'ורדן ווושינגטון חשבו שירוויחו בעסקה כמעט 200 אלף דולר וביקשו לנקום על כך שלבסוף לא היו מעורבים בה. על ג'ורדן ווושינגטון עשויים להיגזר בקרוב 20 שנות מאסר לפחות.

הרכב ההיפ-הופ פורץ הדרך "ראן די אם סי" הוקם בשנת 1982. במהלך פעילותו שחרר שבעה אלבומים ונודע בזכות להיטים כמו It's Tricky, It's Like That ושיתוף הפעולה עם להקת "אירוסמית'" בשיר Walk This Way. הפופולריות שלו החלה לדעוך במהלך שנות ה-90 כשג'יי החל לעסוק בסחר בקוקאין. ב-1998 "ראן די אם סי" הופיעו בישראל.

ג'אם מאסטר ג'יי, חבר ומייסד הלהקה, היה בן 37 במותו. מקרה הרצח היה לאחת התעלומות הגדולות בתעשיית המוזיקה האמריקנית, עד 2016 אז שני עדי מפתח שטענו לאורך השנים כי אינם יכולים לזהות את החשודים ברצח שינו את עדותם והחקירה נפתחה מחדש. בשנת 2020 הוגש כתב האישום נגד ג'ורדן ווושינגטון.

חשוד נוסף, ששמו ג'יי בראיינט, נעצר ב-2023 ומשפטו יחל רק ב-2026. הוא מואשם בכך שנכנס לאולפן ההקלטות של מיזל דרך דלת הכניסה והכניס את ג'ורדן ווושינגטון דרך הדלת האחורית.