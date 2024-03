"הוריקן" בדרך למאלמו: השיר הישראלי לאירוויזיון נחשף

"הוריקן" יצא לאוויר העולם: השיר הישראלי לאירוויזיון 2024 במאלמו והקליפ הרשמי שמלווה אותו, נחשפו הערב (ראשון) במשדר חגיגי בכאן 11, כאן BOX וכאן גימל בהנחיית ליאור סושרד. את השיר שתבצע עדן גולן על הבמה הגדולה בעולם, כתבו קרן פלס, אבי אוחיון וסתיו בגר.

"הוריקן" - הקליפ הרשמי:

משדרי חצי גמר האירוויזיון, שיתקיימו ב-7 וב-9 במאי וגמר האירוויזיון שיתקיים ב-11 במאי, ישודרו בכאן 11. לבקשת תאגיד השידור הישראלי, גולן תתמודד בחצי הגמר השני, נוכח סמיכות חצי הגמר הראשון ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. מול נציגת ישראל לתחרות יתמודדו בחצי גמר זה נציגי אלבניה, ארמניה, אוסטריה, צ'כיה, דנמרק, יוון, מלטה, שווייץ, בלגיה, אסטוניה, גאורגיה, לטביה, הולנד, נורווגיה וסן מרינו.

Hurricane

מילים: קרן פלס, אבי אוחיון

לחן: אבי אוחיון, קרן פלס, סתיו בגר

עיבוד והפקה מוסיקלית: סתיו בגר

Hurricane

Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye



Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is it black and white

Who's the fool who told you boys don't cry



Hours and hours, empowers

Life is no game but it's ours

While, the time goes wild



Everyday I'm losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind

Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane



Living in a fantasy, ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass but love will never die



Hours and hours, empowers

Life is no game but it's ours

While, the time goes wild



Everyday I'm losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind

Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane



‏לא צריך מילים גדולות

רק תפילות

אפילו אם קשה לראות

תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן