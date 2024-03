שרון סטון חושפת את המפיק שלחץ עליה לשכב עם שחקן שכיכב לצידה

שלוש שנים אחרי שחשפה בספרה האוטוביוגרפי "The Beauty of Living Twice", כי התבקשה בידי מפיק לשכב עם שחקן שלוהק לצדה כדי ליצור ביניהם כימיה על המסך, אתמול (שלישי) גילתה השחקנית במי מדובר.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

בריאיון לפודקאסט של המגיש הבריטי-אמריקני לואי ת'רו The Louis Theroux Podcast שעלה אתמול, אמרה סטון כי במהלך צילומי המותחן האירוטי "סליבר" מ-1993, מפיק הסרט רוברט אוונס עודד אותה לקיים יחסי מין עם השחקן בילי בולדווין שכיכב בו לצדה "כדי להציל את הסרט".

"הוא הסתובב במשרד שלו עם משקפי שמש והסביר לי ששכב עם אווה גרדנר ושאני צריכה לשכב עם בולדווין, כי אם אשכב איתו, ההופעה שלו בסרט תשתפר", אמרה סטון בריאיון. "והיינו צריכים שבילי ישתפר בסרט, כי זו הייתה הבעיה. (לדבריו) הבעיה האמיתית בסרט הייתה אני, כי הייתי כל כך לחוצה ולכן, לא כמו שחקנית אמיתית שיכולה פשוט לשכב עם בולדווין ולהחזיר את הדברים למסלולם", תיארה סטון את נקודת המבט של אוונס. "הבעיה האמיתית היא שאני נבזית".

אמש הגיב בולדווין על הדברים בציוץ ארוך שפרסם ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר). "לא ברור לי למה שרון סטון ממשיכה לדבר עליי אחרי כל כך הרבה שנים", כתב בולדווין. "האם היא עדיין דלוקה עליי? יש לי כל כך הרבה לכלוך עליה שזה יסובב לה את הראש, אבל אני שותק".

Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?



Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?



Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz