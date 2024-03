אמה סטון תשתף שוב פעולה עם הבמאי שהביא לה את האוסקר

ארבעה ימים בלבד לאחר שזכתה בפרס האוסקר השני שלה על תפקידה בסרט "מסכנים שכאלה" של הבמאי יורגוס לנתימוס, אמה סטון תחזור אל המסך הגדול בפרויקט הבא של לנתימוס - כבר בעוד שלושה חודשים. כך הכריזו הערב (חמישי) אולפני Searchlight Pictures.

KINDS OF KINDNESS. The new film from Yorgos Lanthimos. Starring Academy Award winner Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie and Hunter Schafer. In theaters June 21st. #KindsofKindness pic.twitter.com/53NOTpEgRA