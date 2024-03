תיראו מופתעים: "אופנהיימר" הוא הזוכה הגדול של טקס פרסי האוסקר

בתיאטרון דולבי שבהוליווד התקיים הלילה (שני) טקס פרסי האוסקר ה-96. סרט הדרמה הביוגרפי "אופנהיימר" של כריסטופר נולאן זכה בשבעה פרסים, בראשם לסרט הטוב ביותר, לבימוי, לשחקן הראשי (קיליאן מרפי) ולשחקן המשנה (רוברט דאוני ג'וניור). סרטו של יורגוס לנתימוס "מסכנים שכאלה" זכה בארבעה, בראשם לשחקנית הראשית אמה סטון. הסרט "אזור העניין" זכה בשני פרסים, בראשם לסרט הבינלאומי הטוב ביותר.

#Oppenheimer wins the award for Best Picture at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/0tjARZH4gu — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

הטקס התקיים באבטחה מתוגברת נוכח מחאה פרו-פלסטינית שכותרתה "אין פרסים בזמן רצח עם", שהתקיימה סמוך לתיאטרון. כחלק מהמחאה, מפגינים חסמו את שדרות סאנסט סמוך לתיאטרון ונשאו שלטים עם הכיתוב No awards for genocide.

כמה ידוענים נצפו צועדים על השטיח האדום עונדים סיכה אדומה עם הלוגו של ארגון Artists4Ceasefire בקריאה להפסקת אש. את הסיכה ענדו בין היתר בילי אייליש, אחיה פיניאס או'קונל, השחקנים מארק רופאלו, ראמי יוסף וריז אחמד והבמאים אווה דוברניי ויוג'ין לי יאנג. אייליש ואו'קונל זכו בהמשך בפרס לשיר המקורי הטוב ביותר על ?What Was I Made For מתוך פסקול הסרט "ברבי".

בילי אייליש בטקס פרסי האוסקר, הלילה (צילום: אי-פי)

בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר זכתה דאוויין ג'וי רנדולף, על תפקידה בסרט "נשארים לחג". בפרס לסרט הבינלאומי הטוב ביותר זכה הסרט הבריטי "אזור העניין", שעוסק בשגרה שניהלו מפקד מחנה ההשמדה אושוויץ ואשתו בבית הפרטי שבנו למשפחתם במחנה. במאי הסרט, ג'ונתן גלייזר, התייחס בנאומו לקורבנות טבח 7 באוקטובר ולמחיר שגבתה המלחמה בעזה.

#TheZoneofInterest wins best international feature film at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/G3xEejQakT — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

בזווית הישראלית שבגזרת המועמדים נרשמה אכזבה: "מכתב לחזיר", סרטה של טל קנטור, לא זכה בפרס לסרט האנימציה הקצר הטוב ביותר - שהוענק לסרט War Is Over, שמבוסס על המוזיקה של ג'ון לנון ויוקו אונו. "גולדה", סרטו של גיא נתיב, לא זכה בפרס לאיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר, שהוענק לסרט "מסכנים שכאלה".

בפרס לסרט התיעודי (באורך מלא) הטוב ביותר זכתה הקופרודוקציה האוקראינית-אמריקנית "20 ימים במריופול". "הלוואי שלא הייתי עושה את הסרט הזה", אמר יוצר הסרט מטיסלב צ'רנוב בנאום הזכייה שלו. "הלוואי שרוסיה לא הייתה תוקפת אותנו ולא מפציצה את הערים שלנו. אני מתפלל ליום שהיא תשחרר את שבויי המלחמה שלנו, אבל אני לא מסוגל לשנות את ההיסטוריה. האמת תנצח והאנשים של מריופול לעולם לא יישכחו".

בתוך כך, בגזרת מגישי הפרסים נרשמו כמה איחודים מרגשים, בהם של כוכבי "ביטלג'וס" מייקל קיטון וקת'רין אוהרה וכוכבי הקומדיה "תאומים" ארנולד שוורצנגר ודני דה ויטו. עוד בין מגישי הפרסים היו אל פאצ'ינו, בן קינגסלי, ניקולס קייג', פורסט וויטאקר, ג'סיקה לאנג, סאלי פילד וסטיבן ספילברג.

את רשימת המועמדים הוביל השנה "אופנהיימר" של כריסטופר נולאן עם 13 מועמדויות. אחריו, הובילו את הרשימה "מסכנים שכאלה" של הבמאי יורגוס לנתימוס עם 11 מועמדויות ו"רוצחי פרח הירח" של מרטין סקורסזה עם 10 מועמדויות.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

טקס פרסי האוסקר הועבר בשידור חי ב-yes MOVIES Drama ב-yes וב-+STING. הטקס יהיה זמין הערב לצפייה ב-yes VOD וב-+STING. הטקס הערוך והמתורגם ישודר ב-yes MOVIES DRAMA ביום שלישי ב-21:00.

רשימת הזוכים המלאה

הסרט הטוב ביותר - "אופנהיימר"

הבימוי הטוב ביותר - כריסטופר נולאן, "אופנהיימר"

השחקנית הראשית הטובה ביותר - אמה סטון, "מסכנים שכאלה"

השחקן הראשי הטוב ביותר - קיליאן מרפי, "אופנהיימר"

שחקנית המשנה הטובה ביותר - דאוויין ג'וי רנדולף, "נשארים לחג"

שחקן המשנה הטוב ביותר - רוברט דאוני ג'וניור, "אופנהיימר"

התסריט המקורי הטוב ביותר - "אנטומיה של נפילה"

התסריט המעובד הטוב ביותר - "מעשייה אמריקאית"

סרט האנימציה הטוב ביותר - "הילד והאנפה"

הסרט התיעודי הטוב ביותר - "20 ימים במריופול"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר - "אזור העניין", בריטניה

הצילום הטוב ביותר - "אופנהיימר", הויטה ון הויטמן

העריכה הטובה ביותר - "אופנהיימר"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר - "מסכנים שכאלה"

עיצוב ההפקה הטוב ביותר - "מסכנים שכאלה"

האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר - "מסכנים שכאלה"

המוזיקה המקורית הטובה ביותר - "אופנהיימר"

השיר המקורי הטוב ביותר - ?What Was I Made For", בילי אייליש ופיניאס או'קונל מתוך "ברבי"

הסאונד הטוב ביותר - "אזור העניין"

האפקטים החזותיים הטובים ביותר - "גודזילה מינוס אחד"

הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר - "הסיפור המופלא של הנרי שוגר"

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר - War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר - The Last Repair Shop