פסטיבל קאן: "אנורה" של הבמאי שון בייקר זכה בפרס דקל הזהב

סרטו של הבמאי האמריקני עוסק בחשפנית מברוקלין שנישאת לבנו של אוליגרך רוסי, למורת רוחם של הוריו • פרס הגרנד פרי הוענק לבמאית ההודית פאיאל קפאדיה על All We Imagine as Light • בצעד חריג, פרס השחקנית הטובה ביותר הוענק לארבע כוכבות הסרט "אמיליה פרז"