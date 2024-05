המלחין זוכה האוסקר ריצ'רד שרמן הלך לעולמו בגיל 95

המוזיקאי האמריקני יצר עם אחיו המנוח רוברט מאות שירים, בהם שירי נושא ופסי-קול לקלאסיקות של דיסני כמו "מרי פופינס" ו"ספר הג'ונגל" והלהיט It's a Small World (After All) • צמד האחים זכו בשני פרסי אוסקר, שלושה פרסי גראמי וקיבלו את המדליה הלאומית לאמנויות