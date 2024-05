הסרט "האחו הקטן" הוא הזוכה הגדול של פסטיבל דוקאביב

הסרט התיעודי "האחו הקטן" הוא הזוכה הגדול בתחרות הישראלית של פסטיבל הסרטים דוקאביב ה-26 שהגיע הערב (רביעי) לסיומו. סרטו של אבנר פיינגלרנט עוסק בשלוש נשים החיות בחווה אחת שירשו משר החוץ הראשון של היטלר. הסרט ישודר בהמשך השנה בכאן 11.

הסרט שהפיקו הגר סעד שלום, פול קאדיו, דנאי אילון ויורגן קלינינג זכה בפרס על שם דב יודקובסקי בסך 60 אלף שקלים ובמענק כספי מיוחד בסך 100 אלף שקלים מטעם המועצה לתרבות ואמנות של מפעל הפיס, עבור שיווק וקידום הסרט במידה שיבחר להגיש את מועמדותו לטקס פרסי האוסקר.

בתוך כך, הסרט "הדונם של סבתא" העוסק בחלקת אדמה בשטחים שמתנחלים השתלטו עליה, זכה בפרס הבימוי שהוענק לאלעד אורנשטיין וירמי שיק בלום. "דגל שחור" של אילת הלר זכה בפרס חבר השופטים. פרס סרט הביכורים הוענק למיכל כהן על סרטה "תמיכה מלאה" שעוסק במערכת היחסים של נשים עם גופן בחנות חזיות ביפו. גם סרט זה ישודר בהמשך השנה בכאן 11.

בתחרות סרטי הסטודנטים זכה הסרט "סימביוזה" של לירון רחל ארז בפרס ראשון. פרס שני הוענק לסרט "הדולה של העולם הבא" של טל שינדל ופרס השלישי הוענק לסרט "חזירי עירנו" של רוני אבני. מלגת הצטיינות בתחום הצילום הוענקה לאמיתי חיון על צילום הסרט "מים ודלק". מלגת הצטיינות בתחום העריכה הוענקה לנועם בן משה על "יפה לגילה". בנוסף, ציון לשבח הוענק לסרט "אבא, אבנים ובת" של ליאב תמוז.

רשימת הזוכים המלאה

הסרט הישראלי הטוב ביותר: אבנר פיינגלרנט, "האחו הקטן" (כאן 11)

הבימוי הטוב ביותר: אלעד אורנשטיין וירמי שיק בלום, "הדונם של סבתא" (yes דוקו)

פרס חבר השופטים: אילת הלר, "דגל שחור" (yes דוקו)

פרס סרט הביכורים: מיכל כהן, "תמיכה מלאה" (כאן 11)

פרס הצילום הטוב ביותר: אור אזולאי, "תאי-לנד" (כאן 11)

פרס העריכה הטובה ביותר: דורון ג'רסי, "מוות באום אל-חיראן" (yes דוקו)

פרס התחקיר הטוב ביותר: נועה בורשטיין-חדד, דורון ג'רסי ולילי יודינסקי, "מוות באום אל-חיראן" (yes דוקו)

פרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר: קינשוק סורג'ן, "צועדות בחשכה"

ציון לשבח בתחרות הבינלאומית: בלינט ריוויס ודוויד מיקולן, "KIX"

פרס החזון האמנותי בתחרות "עומק שדה": איליה פובולוצקי, "בוץ"

הזוכה בתחרות "מעבר למסך": אגניישקה זווייפקה, "עצים דוממים"

פרס הסרט הקצר הטוב ביותר: מריה וידר, "קיץ מאוחר"

פרס ראשון בתחרות סרטי הסטודנטים: לירון רחל ארז, "סימביוזה"