רשמית: הפקת סרט ההמשך ל"כנופיית ברמינגהאם" יצאה לדרך

ענקית הסטרימינג נטפליקס אישרה הלילה (שלישי) רשמית כי הפקת סרט ההמשך לסדרה הבריטית המצליחה "כנופיית ברמינגהאם" יצאה לדרך. ההכרזה על המהלך המצופה כל כך בוצעה באמצעות תמונה של חוברת התסריט שעלתה ברשתות החברתיות של ענקית הסטרימינג. על כריכת התסריט כתוב בבירור כי השחקן זוכה האוסקר קיליאן מרפי יכנס שוב לנעליו של גיבור הסדרה תומאס שלבי.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA