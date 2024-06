מחזמר על חייה של דולי פרטון יעלה בברודוויי ב-2026

אגדת הקאנטרי, הזמרת והיוצרת האמריקנית דולי פרטון, הכריזה הערב (חמישי) כי מחזמר חדש המבוסס על סיפור חייה ועל שיריה יגיע לברודוויי ב-2026. על פי ההודעה, פרטון שותפה לכתיבת המחזמר ששמו Hello, I’m Dolly ותשמש גם כמפיקה.

כרזת המחזמר Hello, I’m Dolly (צילום: מתוך האתר הרשמי)

"חייתי את כל חיי כדי לראות את ההצגה הזו עולה אל הבמה", אמרה היום פרטון. "כתבתי שירים מקוריים רבים עבור המחזמר וכללתי בו גם את כל הלהיטים האהובים עליכם. אתם תצחקו, תבכו, תמחאו כפיים, זאת אופרה נוסח 'גראנד אול אופרי'. אל תחמיצו".

את המחזמר, ששמו לקוח מאלבום הבכורה של פרטון מ-1967, כתבה פרטון עם המחזאית מריה ס. שלטר, איתה עבדה פרטון על פרויקטים רבים כמו הספיישל הטלוויזיוני זוכה פרס האמי Christmas on the Square של ענקית הסטרימינג נטפליקס.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

בקריירה שנמשכת יותר משישה עשורים, הקליטה פרטון 49 אלבומים, מכרה יותר מ-100 מיליון עותקים ברחבי העולם וזכתה ב-11 פרסי גראמי. היא כתבה והלחינה יותר מ-3,000 שירים, הידועים שבהם: I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 ו-Here You Come Again.

פרטים נוספים על המחזמר יפורסמו בהמשך השנה.