ברברה סטרייסנד: "החטופים סובלים וצריך לשחרר אותם עכשיו"

שישה ימים לאחר שהוענק לה פרס העשור של "קרן בראשית", הזמרת והשחקנית ברברה סטרייסנד שבה וקוראת לשחרור החטופים. בציוץ שפרסמה אמש (רביעי) ברשת X (לשעבר טוויטר) כתבה סטרייסנד: "מובן מאליו שהחטופים סובלים וצריך לשחרר אותם עכשיו".

It goes without saying that hostages are suffering and must be released now. There is an additional horror for female hostages. What they endure in terms of sexual violence should be – as the UN said, “clear and convincing” to all. It should also be unequivocally denounced.…