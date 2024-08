סולן להקת "אואזיס" שהופיע הלילה בפסטיבל המוזיקה רידינג, הקדיש את השיר Half The World Away לאחיו הבכור • במהלך ההופעה הוקרן סרטון קצר על גבי מסך ענק בו נרמז על הכרזה שמתוכננת להתקיים מחר

סולן "אואזיס" ליאם גלאגר הקדיש הלילה (שני) את השיר Half The World Away לאחיו נואל גלאגר במהלך הופעה שקיים בפסטיבל המוזיקה השנתי ברידינג שבאנגליה. במהלך ההופעה ביצע גלאגר כמה מלהיטי אלבום הבכורה של הלהקה Definitely Maybe במלאת 30 שנה ליציאתו. רגע לפני שביצע את השיר המדובר, אמר גלאגר לקהל: "אני רוצה להקדיש את השיר הזה לנואל פאקינג גלאגר".

כשסיים את מחרוזת הלהיטים, רמז גלאגר כי מתוכננת הודעה ביום שלישי השבוע בשעה 08:00 בבוקר (שעון בריטניה). סרטון קצר בעיצוב הלוגו של אואזיס הוקרן על גבי מסך ענק מעל הבמה, ובהמשך שותף בחשבונות האינסטגרם וה-X הרשמיים של אואזיס, נואל וליאם.

בסוף השבוע פרסמו העיתונים הבריטיים "האינדיפנדנט" ו"הסאנדיי טיימס" כי מתגברת ההערכה לפיה האחים גלאגר החליטו לשים את המחלוקות ביניהם בצד ולהופיע שוב יחד אחרי שנים של ריב מתוקשר. על פי הדיווח, הלהקה צפויה לקיים בשנה הבאה 10 הופעות באצטדיון וומבלי ואף להשתתף בפסטיבל המוזיקה של גלסטונברי. "נראה אותך בשורה הראשונה", הגיב ליאם גלאגר לצייצן שהגיב על הדיווחים ברשת X.

"אואזיס" הייתה פעילה משנת 1991 עד 28 באוגוסט 2009, אז הודיע נואל גלאגר, האח הבכור וכותב השירים העיקרי של הלהקה, כי הוא עוזב את הרכב הרוק. "אואזיס" מכרה יותר מ-70 מיליון אלבומים ברחבי העולם. בין להיטיה הידועים Wonderwall, Don’t Look Back In Anger ו-Live Forever.