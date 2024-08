רשמית: להקת אואזיס מתאחדת לסיבוב הופעות בבריטניה ובאירלנד ב-2025

אחרי 15 שנה - עכשיו זה רשמי: להקת אואזיס הכריזה הבוקר (שלישי) על איחוד במסגרתו תקיים סיבוב הופעות בקיץ 2025, שיורכב מ-14 מופעים ברחבי בריטניה ואירלנד, בהן ארבע הופעות באצטדיון וומבלי. בנוסף, תופיע הלהקה בין היתר גם במנצ'סטר, דבלין ואדינבורו. מכירת הכרטיסים תחל בשבת הקרובה, 31 באוגוסט, ב-11:00 שעון ישראל. סיבוב ההופעות ייצא לדרך ב-4 ביולי 2025 בקרדיף ויגיע לסיומו בדבלין ב-17 באוגוסט.

ברקע השמועות על האיחוד, סולן הלהקה ליאם גלאגר הקדיש את השיר Half The World Away לאחיו נואל גלאגר במהלך הופעה שקיים בפסטיבל המוזיקה השנתי ברידינג שבאנגליה, אתמול לפנות בוקר. במהלך ההופעה ביצע גלאגר כמה מלהיטי אלבום הבכורה של הלהקה Definitely Maybe במלאת 30 שנה ליציאתו. רגע לפני שביצע את השיר המדובר, אמר גלאגר לקהל: "אני רוצה להקדיש את השיר הזה לנואל פאקינג גלאגר".

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

בסוף השבוע פרסמו העיתונים הבריטיים "האינדיפנדנט" ו"הסאנדיי טיימס" כי מתגברת ההערכה לפיה האחים גלאגר החליטו לשים את המחלוקות ביניהם בצד ולהופיע שוב יחד אחרי שנים של ריב מתוקשר. "נראה אותך בשורה הראשונה", הגיב ליאם גלאגר לצייצן שהגיב על הדיווחים ברשת X.

"אואזיס" הייתה פעילה משנת 1991 עד 28 באוגוסט 2009, אז הודיע נואל גלאגר, האח הבכור וכותב השירים העיקרי של הלהקה, כי הוא עוזב את הרכב הרוק. "אואזיס" מכרה יותר מ-70 מיליון אלבומים ברחבי העולם. בין להיטיה הידועים Wonderwall, Don’t Look Back In Anger ו-Live Forever.