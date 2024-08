אחרי ביונסה: "אבבא" דורשת מטראמפ לחדול משימוש בשירי הלהקה

חברי להקת "אבבא" דורשים מהמועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית, דונלד טראמפ, להפסיק להשתמש בשיריהם, לאחר שהנשיא לשעבר השמיע כמה מהם והשתמש בצילומים של הלהקה בזמן עצרת בחירות. כך דיווח הלילה (שישי) העיתון השוודי Svenska Dagbladet.

על פי הדיווח, במהלך עצרת בחירות של טראמפ שהתקיימה במינסוטה ביום שלישי, הושמעו שירי הלהקה בהם Money, Money, Money, The Winner Takes It All ו-Dancing Queen. בנוסף, בעצרת שהתקיימה באצטדיון הוקי הוצגו על גבי מסך ענק קליפים של הלהקה, בליווי קריאות לתומכי המפלגה לתרום לקמפיין הבחירות.

"יוניברסל מיוזיק", חברת התקליטים של הלהקה השוודית, מסרה כי לא קיבלה כל בקשת רשות להשתמש בשירים או בקליפים של "אבבא" מטעם טראמפ וכי יש "להסיר ולמחוק באופן מיידי" כל סרטון שצולם באירוע, בו נשמעת או נראית הלהקה.

צילום מעצרת הבחירות במינסוטה, ביום שלישי (צילום: Gunilla von Hall)

"יחד עם חברי הלהקה, גילינו כי הופצו סרטונים בהם נעשה שימוש במוזיקה או בקליפים של 'אבבא' בעצרות תמיכה בטראמפ, ולכן ביקשנו למחוק אותם באופן מיידי", מסר דובר מטעם חברת התקליטים. "לא קיבלנו שום בקשה ולכן לא ניתן אישור או רישיון לטראמפ". סוכנות הידיעות השוודית TT מסרה כי חבר הלהקה ביורן אולבאוס מסר אף הוא כי "חברת התקליטים 'יוניברסל' דואגת לכך שהסרטונים יוסרו".

בשבוע שעבר דיווח אתר "רולינג סטון" כי חברת התקליטים של ביונסה שלחה לקמפיין טראמפ "מכתב הפסקת פעילות לצמיתות" (Cease and Desist Letter), לאחר שהשתמש שלא ברשותם בשיר Freedom בסרטון תעמולת בחירות. זמן קצר לאחר פרסום הידיעה - הסרטון המדובר הוסר מהרשתות החברתיות.

מוקדם יותר החודש הודיעו צוות המנהלים של סלין דיון וחברת התקליטים שלה כי לא אישרו לקמפיין טראמפ להקרין בעצרת בחירות שהתקיימה במונטנה קליפ ובו ביצוע בהופעה חיה של הזמרת לשיר My Heart Will Go On. "בשום אופן, השימוש בשיר לא נעשה באישור וסלין דיון אינה מאשרת את השמעתו בכל דרך שהיא", נכתב בהודעה. "וברצינות, דווקא השיר הזה?".