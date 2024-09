התמוטט בהופעה - ומת: הראפר פטמן סקופ הלך לעולמו בגיל 53

התמוטט בהופעה - ומת: הראפר פטמן סקופ הלך לעולמו בגיל 53

בסרטונים ששותפו ברשת X, נראה סקופ מתמוטט רגעים לאחר שטיפס אל עמדת הדי-ג'יי בהופעה בקונטיקט • בין להיטיו הידועים: Be Faithful ושיתופי הפעולה Lose Control עם מיסי אליוט ו-It's Like That עם מריה קארי