מיקה משה מנציחה את סמ"ר סיון אסראף בשיר חדש

הזמרת מיקה משה הוציאה אתמול את "פרח במדבר", שנכתב לזכרה של סמ"ר סיון אסראף, שנפלה בקרב בבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר • בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" סיפרה משה על הקשר שנרקם עם המשפחה של סיון, על יצירה בזמן מלחמה וההתרגשות לקראת גיוסה בהמשך השבוע

אתמול (ראשון) יצא הסינגל החדש של הזמרת מיקה משה, "פרח במדבר", שמוקדש לזכרה של סמל ראשון סיון אסראף, שנפלה בקרב בבסיס נחל עוז במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. בריאיון בתוכנית "תרבותניקים" בכאן רשת ב סיפרה משה על החיבור שיצרה עם משפחתה של סיון, שהוביל לכתיבת השיר.

"מאז 7 באוקטובר התחלתי לקבל כל מיני פניות לבוא ולשיר את הדואט שלי עם מירי מסיקה 'יש לך אותך' בכל מיני אזכרות ולוויות", שיתפה משה בריאיון. "זאת הייתה סיטואציה מאוד קשה שמעולם לא חשבתי שאגיע אליה אי פעם".

האזינו לריאיון המלא עם מיקה משה בכאן רשת ב

"הפנייה הראשונה שקיבלתי הייתה מהמשפחה של סיון, היא סיפרה. "זה היה 30 ימים מתחילת המלחמה, ואני זוכרת שעמדתי בשוק מעל הקבר של סיון ושרתי את השיר הזה, חנוקה מדמעות. מאז התחברתי מאוד למשפחה שלה ואז נולדה הבקשה שנכתוב שיר לזכרה".

"התכנסנו, צוות היוצרים של 'יש לך אותך', הודיה חיוט שכתבה את המילים, אלנתן שלום שהלחין ויצא השיר 'פרח במדבר'. אחרי זה לקח אותו יונתן סגל והפיק ועיבד אותו בצורה גאונית בעיניי, שהפכה אותו לשיר זיכרון לא קלאסי. יש בו המון תקווה, המון רגש, ותקווה לתקומה. אני שמחה שיש לי את הזכות להנציח את סיון עם השיר הזה שאני כל כך מחוברת אליו".

"אני חושבת שהתפקיד שלנו, האמנים במדינה, הוא לחזק ולרגש במיוחד בזמן כזה של משבר", אמרה משה. "ובאמת, מוזיקה זה הכוח. בעיניי זאת התרופה שלי, ומבחינתי זאת זכות גדולה לבוא ולשיר, לעזור להנציח אנשים ולהעלות מודעות להמון דברים".

במקביל לעשייה והיצירה המוזיקלית, משה עומדת בפני פרק חדש בחייה האישיים והמקצועיים: ביום רביעי הקרוב היא תתגייס לשירות צבאי בלהקה צבאית, דבר שהיא מגדירה חלום ילדות. "מאז שאני ילדה, החלום שלי היה להיות בלהקה צבאית" היא שיתפה. "התקבלתי אחרי מיונים, ואני מתרגשת ברמות. אני קצת חוששת מהמסגרת, מהטירונות, מהללכת לבד בלי להכיר אף אחד – אבל אני מאמינה שיהיה בסדר, וההתרגשות גוברת על הכול".

משה מתגייסת כ"אמן פעיל", מה שיאפשר לה לשלב בין העשייה המוזיקלית בצה"ל לבין המשך הקריירה באזרחות. "הצבא באמת מדהים – מאוד מתחשב, רוצה שנעשה פרויקטים משותפים למען החיילים ולמען המדינה. אני מרגישה שזה רק יעשה לי טוב ויעצים אותי".

בשנה שעברה העפילה משה אל גמר "הכוכב הבא לאירוויזיון", בו זכתה הזמרת עדן גולן. באשר לשאלה האם תרצה להתמודד שוב על הזכות לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון, משה השיבה בכנות: "האמת היא שלא. גם כשנרשמתי לעונה ההיא, זה עוד לא היה קשור לאירוויזיון – פשוט רציתי לקדם את הקריירה. לייצג את המדינה זה כבוד מטורף, זכות ענקית ואחריות גדולה. אולי בעתיד זה יתאים, אבל כרגע לא נראה לי שאעשה עוד תוכנית ריאליטי".

"החלום הכי גדול שלי זה להמשיך להוציא את המוזיקה שלי, לגעת באנשים ולהופיע כמה שיותר", היא שיתפה. "לפתוח הופעה גדולה ולרגש את הקהל. פשוט להמשיך להופיע ולגדול עם הקהל שלי. זה החלום האמיתי שלי כרגע".