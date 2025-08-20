יובל רפאל מכריזה על מופע חדש: "רוצה לשיר עם הקהל שלי"

אחרי ההצלחה הגדולה באירוויזיון 2025, בו הגיעה למקום השני עם השיר New Day Will Rise, יובל רפאל הכריזה על מופע חגיגי שיתקיים בחול המועד סוכות באמפי תל אביב • המופע יכלול ביצועים לשיריה מהאירוויזיון ומ"הכוכב הבא" לצד אורחים מיוחדים – והכול מתוך רצון "להיפגש עם הקהל ולומר תודה"

אחרי שהגיעה אל המקום השני כשייצגה את ישראל באירוויזיון 2025, הזמרת יובל רפאל הכריזה הבוקר (רביעי) על מופע חדש - "יובל רפאל LIVE".

מדובר במופע להקה בהפקה מוסיקלית של עמוס בן דוד, שיתקיים ב-9 באוקטובר, חול המועד סוכות, באמפי תל אביב גני יהושע. במופע תבצע יובל את New Day Will Rise איתו ייצגה את ישראל באירוויזיון, לצד שירים שביצעה בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" בהם "ציפור מדבר", Dancing Queen, Anyone ועוד רבים אחרים. במופע צפויים להשתתף אורחים מיוחדים.

"המופע הזה נולד מתוך רצון פשוט ואמיתי להגיע, להיות ולהיפגש עם הקהל שלי", מסרה היום יובל. "זה שליווה אותי, תמך בי, החזיק אותי בכל שלב בדרך. זו הדרך שלי לומר לו תודה. השירים שאשיר הם חלק ממני, ואני כל כך מחוברת אליהם והלב שלי רוצה לשיר אותם יחד עם הקהל שחווה איתי את המסע הזה. אני כל כך מחכה להתרגש, לשמוח ולרקוד איתכם, ויותר מהכל לפגוש אתכם".