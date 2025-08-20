למען ג'יימס ואן דר ביק: כוכבי "דוסון קריק" מתאחדים

צוות השחקנים של סדרת הלהיט המיתולוגית יתאחד לראשונה זה יותר משני עשורים, באירוע התרמה חד-פעמי שייערך בניו יורק לטובת ארגון F Cancer ולמען כוכב הסדרה, ג'יימס ואן דר ביק, שמתמודד עם סרטן המעי הגס

צוות שחקני הסדרה המיתולוגית "דוסון קריק" יתאחדו על במה אחת לראשונה מאז סיום הסדרה בשנת 2003, כך דיווח אמש (רביעי) אתר "ווראייטי". על פי הדיווח, האיחוד המדובר יתקיים במסגרת אירוע התרמה חד-פעמי למען ארגון F Cancer ולמען כוכב הסדרה ג'יימס ואן דר ביק, שמתמודד עם המחלה.

אל ואן דר ביק יצטרפו מישל וויליאמס, קייטי הולמס, ג'ושוע ג'קסון, מרי בת' פייל, ג'ון ווסלי שיפ, מרי-מרגרט יומס, נינה רפטה, קר סמית', מרדית' מונרו וביזי פיליפס לקריאת חיה של פרק הפיילוט של הסדרה משנת 1998, בתיאטרון ריצ'רד רוג'רס בניו יורק ביום שני, 22 בספטמבר.

ואן דר ביק אובחן בשנת 2023 עם סרטן המעי הגס בשלב 3, אך לא חשף את דבר מחלתו בפומבי עד נובמבר 2024.

את קריאת התסריט יביים ג'ייסון מור, גם הוא בוגר הסדרה. את האירוע יפיקו קארל אוגאווה, ג'ייסון מור, מישל וויליאמס, תומאס קייל, מגי ברון, קווין וויליאמסון וגרג ברלנטי. ביזי פיליפס, קר סמית' ומרדית' מונרו, שהצטרפו לסדרה לאחר העונה הראשונה, יקראו תפקידים שונים בפרק הפיילוט.

"דוסון קריק", שנוצרה על ידי קווין וויליאמסון, נחשבת לאבן דרך תרבותית שעיצבה דור שלם. הסדרה הציגה לצופים את דוסון (ג'יימס ואן דר ביק), ג'ואי (קייטי הולמס), פייסי (ג'ושוע ג'קסון) וג'ן (מישל וויליאמס). החבורה, יחד עם משפחותיהם וחבריהם, התמודדו עם המורכבויות של גיל ההתבגרות, מערכות יחסים ונושאים חברתיים. הסדרה נתנה ביטוי לחרדות ולמודעות העצמית של דור שלם, בדרכים שהדהדו עמוקות עם צופים שחוו חוויות דומות.

"אני נרגש כל כך להתאחד עם ג'יימס, מישל, קייטי, ג'ושוע ומשפחת 'דוסון קריק' ללילה מיוחד כל כך", אמר וויליאמסון. "'דוסון קריק' שינתה את חיי. מה שהתחיל כסיפור אישי על צעיר וחבריו שמתמודדים עם אתגרי החיים, הפך להרבה יותר ממה שאי פעם חלמתי. היא יצרה קהל מעריצים נאמן ומורשת עולמית מתמשכת. אני גאה להיות חלק מזה, ולתמוך בחבר היקר שלנו, ג'יימס, כשאנחנו ממשיכים לנווט יחד בתוך החיים ואתגריהם הרבים".

הסדרה "דוסון קריק" שודרה ברשת The WB בין השנים 1998–2003 והופקה על ידי Sony Pictures Television. בישראל שודרה הסדרה בערוץ 3 בכבלים ובהמשך בשידורים חוזרים בערוץ 10.

ארגון F Cancer הוא ארגון ללא מטרות רווח שפועל לקידום שוויון בריאותי באמצעות תוכניות לגילוי מוקדם ולמניעת סרטן, וכן באמצעות הענקת משאבים להתמודדות עם המחלה. אחד מתחומי הפעולה המרכזיים של הארגון הוא מימון מתאמי טיפול (Clinic Navigators) בקהילות בסיכון גבוה, על מנת לסייע לחולים לבצע בדיקות לסרטן צוואר הרחם, סרטן השד וסרטן המעי הגס, ולבצע חיסונים נגד נגיף הפפילומה (HPV).