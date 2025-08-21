ישראל תשתתף באירוויזיון 2026? "הנושא יישאר על סדר היום"

המפקח הראשי של תחרות האירוויזיון הבהיר כי לכל מדינה שחברה ב-EBU יש זכות להשתתף, אך רמז כי השתתפות ישראל תמשיך להיבחן לאורך השנה • הנושא צפוי לעלות שוב לדיון בדצמבר, בעקבות דרישה של ארבע מדינות שחברות באיגוד

מרטין גרין, המפקח הראשי של תחרות האירוויזיון, התייחס בריאיון לסוגיית השתתפותה של ישראל בתחרות האירוויזיון של 2026.

אתמול (רביעי) בריאיון לאיגוד השידור האוסטרי (ORF), רגע לאחר ההכרזה על העיר שתארח את התחרות הקרובה, הדגיש גרין כי לכל מדינה שחברה באיגוד השידור האירופי (EBU) יש זכות להשתתף באירוויזיון. עם זאת, גרין רמז כי נושא השתתפותה של ישראל יישאר על סדר היום.

ישראל תשתתף באירוויזיון 2026? בהמשך לדברי מפקח התחרות אתמול, לפיו "החודשים הקרובים יוקדשו לבחינת השתתפות של מדינות מסוימות", @dorm1212 ופרשן האירוויזיון אלון אמיר עם כל מה שצריך לדעת



כאן רשת ב 🎙️| #רינהועקיבא@RMatsliah @akivanovick pic.twitter.com/tjGPQDxMtY — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2025

"בשלב זה, כל חבר ב-EBU שמגיש בקשה להשתתף, זכאי לכך", אמר גרין בריאיון. "האמנים בתחרות מייצגים רק את רשתות הטלוויזיה הלאומיות והעצמאיות ולא את הממשלות. קונפליקטים פוליטיים שכולנו מייחלים שייגמרו, אינם קשורים לתחרות". גרין הוסיף עוד כי "החודשים הקרובים יוקדשו לבחינת השתתפות של מדינות מסוימות" - מבלי להתייחס במפורש לישראל.

סוגיית ההשתתפות של ישראל בתחרות עוררה תגובות חריפות מאז פרוץ המלחמה בעזה. בחודש דצמבר הנושא יעלה שוב לדיון באיגוד השידור האירופי, בעקבות דרישה רשמית של איסלנד, אירלנד, סלובניה וספרד. ארבע המדינות הגישו בקשה לדיון מחודש במעמד של ישראל בתחרות בטענה שהשתתפותה מחייבת בחינה מחודשת - נוכח המלחמה.