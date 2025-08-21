השחקן חאווייר ברדם: "חיילי צה"ל הם נאצים"

השחקן הספרדי זוכה האוסקר שיתף סרטון שבו נראים צלפים מדברים על פגיעה בפלסטיני וכתב: "צה"ל הוא נאצי. זוכרים את אמון גת ב'רשימת שינדלר'? זה אותו ההיגיון שמיישמת ישראל נגד העם הפלסטיני"

השחקן זוכה האוסקר חאווייר ברדם שיתף היום (חמישי) סרטון שבו נראים צלפים מדברים על פגיעה בפלסטיני וכינה את חיילי צה"ל "נאצים". לא ברור מתי צולם הסרטון המדובר.

"צה"ל הם נאצים", כתב השחקן הספרדי בפוסט שצירף לסרטון ששיתף עם 925 אלף העוקבים שלו באינסטגרם. "זוכרים את אמון גת מ'רשימת שינדלר'? קצין אס־אס סדיסט שירה באסירים מהמרפסת שלו לשם בידור בלבד. הוא גילם את הבנאליות של הרוע ואת החסינות של האכזריות בתוך מנגנון צבאי מדכא. היום, אותה לוגיקה של טרור ושל דה-הומניזציה היא זו שצה"ל מפעיל נגד העם הפלסטיני".

לאורך המלחמה התבטא ברדם בן ה-56 בגנות ישראל. בחודש יוני השנה אמר בריאיון בתוכנית האירוח היומית The View כי הוא מאמין שישראל מבצעת "רצח עם" בעזה. "המצב בעזה הגיע כעת לנקודה שבה אני לא יכול, אני פשוט לא יכול לבטא את הכאב שאני, יחד עם מיליוני אנשים, חווים מדי יום בצפייה בתמונות הנוראיות של ילדים נרצחים וגוועים ברעב", אמר ברדם בתוכנית.

בחודש אוקטובר האחרון, כשקיבל פרס בפסטיבל הסרטים של סן סבסטיאן, ברדם גינה את מתקפת הטרור שביצע חמאס ב-7 באוקטובר - ואת "העונש הקולקטיבי שאוכלוסיית פלסטין סובלת ממנו". הוא קרא להפסקת אש מיידית, לשחרור החטופים על ידי חמאס, ולכך שראש הממשלה בנימין נתניהו ומנהיגי חמאס שהורו על מתקפת הטרור יישפטו בבית הדין הפלילי הבין-לאומי.