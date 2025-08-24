השחקן ג'רי אדלר ("הסופרנוס") הלך לעולמו בגיל 96

אדלר, שגילם את הרמן "הש" רבקין ב"סופרנוס" ואת הווארד ליימן בסדרה "האישה הטובה", החל את דרכו כמנהל במה בהפקות התיאטרון המקוריות של "גברים מעדיפים בלונדיניות" ו"גברתי הנאווה"

השחקן האמריקני ג'רי אדלר, שהשתתף בתוכניות המצליחות "הסופרנוס", "האישה הטובה" ו-Rescue Me, הלך לעולמו אתמול (שבת), כך הודיעה משפחתו. הוא היה בן 96 במותו.

אדלר גילם את דמותו של הרמן "הש" רבקין, יועצו של ראש המאפיה טוני סופרנו בסדרת הלהיט של HBO. בהמשך גילם את הווארד ליימן, המנהל השותף במשרד עורכי הדין בסדרה "האישה הטובה" של CBS. בסדרה Rescue Me של רשת FX, גילם אדלר את מפקד תחנת כיבוי האש סידני פיינברג. בנוסף, השתתף בסדרות "חשיפה לצפון", "משתגעים מאהבה" ו"טרנספרנט".

אדלר נולד בברוקלין בשנת 1929. בשנת 1950, כשהיה סטודנט באוניברסיטת סירקיוז, אביו שניהל את תיאטרון The Group בניו יורק, הציע לו לשמש משנה למנהל הבמה במחזמר "גברים מעדיפים בלונדיניות" בכיכובה של קרול צ'אנינג.

בהמשך שימש אדלר כמנהל במה, מנהל הפקה או מפקח הפקה בהפקות שונות, בהן המחזמר Of Thee I Sing ב-1952, המחזמר "גברתי הנאווה" ב-1956 בהשתתפות ג'ולי אנדרוז ורקס הריסון, The Apple Tree ב-1966 בהשתתפות אלן אלדה וברברה האריס ו-The Homecoming של הרולד פינטר ב-1967.

בנוסף עבד מאחורי הקלעים בהפקות המקוריות של "אנני" ו-Mark Twain Tonight של האל הולברוק ועבד עם אגדות תרבות כמו ארתור מילר, מרלן דיטריך, אורסון וולס, אנג'לה לאנסברי, ג'ון גילגוד, נואל קאוורד, ג'ואן ריברס, ג'רי לואיס, מילוש פורמן, ריצ'רד רוג'רס, ליב אולמן וריצ'רד ברטון.

על אף שבת דודתו הייתה המורה למשחק המפורסמת סטלה אדלר, ממקימי "הסטודיו למשחק" לצד לי סטרסברג, אדלר עצמו החל לשחק רק בעשור השביעי לחייו. הוא הופיע לראשונה על המסך בשנת 1991 בפרק של הסיטקום Brooklyn Bridge ששודר ב-CBS ובהמשך השתתף בשלוש סדרות קצרות מועד: Hudson Street של ABC בכיכובו של טוני דנזה ו-Alright Already ו-Raising Dad ששודרו ב-WB.

בקולנוע, השתתף אדלר בסרטים "תעלומת רצח במנהטן", Getting Away With Murder, "בנעליה" בכיכובן של קמרון דיאז וטוני קולט, "סינקדוכה, ניו יורק" בהובלת פיליפ סימור הופמן ו"שנה קשוחה מאוד" בהשתתפות אוסקר אייזק וג'סיקה צ'סטיין.

בשנת 2000 שב אדלר אל ברודוויי הפעם כשחקן כשהשתתף בקומדיה Taller Than a Dwarf של איליין מיי. בשנת 2015 שב אל הבמה במחזה של לארי דייוויד Fish in the Dark.

אדלר הניח את אשתו, הפסיכולוגית ג'ואן לקסמן, לה נישא בשנת 1994.