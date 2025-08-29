דן מרגלית מובא למנוחות: "נלחמת עד הרגע האחרון"

איש התקשורת דן מרגלית, מהעיתונאים הבולטים בישראל, מובא למנוחות בבית העלמין בקריית שאול. בתו ספדה לו: "בימים האחרונים היית כל כך חולה שאמרת שאתה מנותק מפוליטיקה, זה היה כל כך לא מתאים לך"

העיתונאי, הפובליציסט, העורך ומגיש הטלוויזיה דן מרגלית מובא היום (שישי) למנוחות בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. בתו קרן ספדה לו: "בימים האחרונים כבר היית כל כך חולה - שאמרת שאתה מנותק מפוליטיקה. זה היה כל כך לא מתאים לך. נלחמת עד הרגע האחרון, עד שהחלטת שאתה לא יכול יותר".

מרגלית, מהעיתונאים הבולטים בישראל, הלך אתמול לעולמו בגיל 87. בקריירה הענפה שלו הגיש את תוכנית האקטואליה "ערב חדש" בטלוויזיה החינוכית במשך 45 שנה, וכן הגיש את התוכנית המיתולוגית "פופוליטיקה", ושימש כתב ופובליציסט בעיתונים "הארץ", "מעריב" ו"ישראל היום".

בטקס בגבעת שאול ספדו לו הנוכחים, בהם חברו הקרוב, השר לשעבר דן מרידור: "לפני כמה ימים ביקשתי ממך להמשיך ולהילחם, אמרנו שניסע יחד לירושלים שכל כך אהבת. דן היה אדם מעמיק, הוא היה נוכח כל הזמן בזירה הציבורית והפוליטית בישראל. הוא היה אוהב גדול של מדינת ישראל; ציוני ולוחם - ראה את הניסיונות לפגוע בדמוקרטיה, במערכת המשפט ובערכים שהיא מייצגת - ויצא להגנתה, במאבק שהוא כינה 'מאבק בני אור בבני חושך'. אדם אמיץ שלא חשש לומר את האמת".

הוא נולד בשנת 1938 בתל אביב, לאב רופא ואם פסיכולוגית. הוא למד בגימנסיה הרצליה וקיבל תואר מוסמך האוניברסיטה העברית להיסטוריה יהודית בת זמננו. את דרכו המקצועית החל ככתב בעיתון "חירות". בשנת 1964 הצטרף לשורות העיתון "הארץ", שם עבד עד 1991. משנת 1982 נמנה מרגלית עם צוות המגישים הקבועים של תוכנית האקטואליה "ערב חדש" בטלוויזיה החינוכית, החל מימיה הראשונים ועד ירידתה בשנת 2018. במקביל, לאורך שנות ה-90, הגיש את התוכנית המיתולוגית "פופוליטיקה" ששודרה בערוץ הראשון. בנוסף הגיש את התוכניות "חותם אישי" ו"מוסף המוספים" ששודרו אף הן בטלוויזיה החינוכית.

מרגלית הניח את אשתו השנייה, דנה ושלוש בנות - שירה, קרן ונויה מנישואיו הראשונים לאליאורה.