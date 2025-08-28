סוף לסאגה: הופעותיו של אייל גולן יתקיימו בפארק הירקון

הופעות GOLD 2025 יתקיימו בפארק הירקון ב-25, 27 באוקטובר ו-3, 4, 6 בנובמבר 2025 • לאחר ביטול ההופעות שתוכננו להתקיים באצטדיון בלומפילד בעקבות מבצע "עם כלביא", רוכשי הכרטיסים יקבלו הודעה עם מועדי הופעות חדשים • מכירת כרטיסים נוספת תחל ביום ראשון ב-10:00 בבוקר

סוף לסאגת ההופעות של אייל גולן: הזמר המצליח הכריז היום (חמישי) כי הופעות GOLD 2025 יתקיימו בפארק הירקון במתכונת של ישיבה מלאה. על פי ההודעה, ההופעות מתוכננות להתקיים בפארק הירקון ב-25 ו-27 באוקטובר, ב-3, 4, ו-6 בנובמבר.

בחודש מרץ האחרון מכר גולן יותר מ-150 אלף כרטיסים לשש הופעות GOLD 2025 שתוכננו להתקיים באצטדיון בלומפילד ב-12, 14, 15, 17, 18 ו-19 ביוני. אולם בעקבות מבצע "עם כלביא" התקיים רק המופע הפותח. בהמשך, לאחר שדווח כי גולן מתכוון להעתיק את ההופעות שנדחו לאצטדיון רמת גן, סירבה עיריית רמת גן לקיים את ההופעות באצטדיון בגלל עומס יתר ופגיעה ברחובות סמוכים.

כעת, על פי הודעת מארגני המופע, רוכשי הכרטיסים יקבלו הודעה מסודרת עם הכרטיסים החדשים והתאריכים החדשים, כאשר המופעים הוחלפו בשלמותם לפי סדר כרונולוגי וההחלפה נעשתה בדגש על שמירה של האזור והמיקום של ההזמנה המקורית. מכירת כרטיסים נוספת תחל ביום ראשון הקרוב בשעה 10:00 בבוקר.

עוד נמסר כי יוקם בפארק הירקון "העתק" של איצטדיון בלומפילד, שכולל מתחם ישיבה מלא, שבילי גישה ובמה ברמה בין-לאומית לחוויה הטובה ביותר לקהל. מדובר בפעם הראשונה בקריירה של גולן בה יופיע הזמר בפארק הירקון, והשנה הרביעית בה יתקיימו מופעי GOLD, שמשכו אליהם בעבר מאות אלפי צופים ושברו שיאי מכירות כרטיסים.