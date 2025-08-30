מתי כספי במופע ההצדעה ליצירתו: "נותנים לי כוח להמשיך ולהילחם"

המוזיקאי שמתמודד עם מחלת הסרטן, הגיע לאמפי פארק רעננה והודה לאמנים ולקהל על המופע שהוקדש ליצירתו • לבקשת כספי ופורום העסקים של ישראל, הכנסות המופע שעמדו על כשני מיליון שקלים, יועברו כתרומה למטה משפחות החטופים

המוזיקאי מתי כספי הגיע הערב (שבת) לצפות במופע ההצדעה ליצירתו שהתקיים באמפי פארק רעננה. כספי, שמתמודד עם מחלת הסרטן עלה בהתרגשות אל הבמה כדי להודות לאמנים ולמוזיקאים שהשתתפו במופע ולקהל שהגיע להריע ליצירתו.

"לכל האנשים שנרתמו לעזרתי ולקהל הרב שמלווה אותי שנים ארוכות, אני רוצה לומר שאני שמח לתרום את חלקי הצנוע למאבק להשבת החטופים ולחזק את משפחותיהם", אמר כספי. "אנחנו עם חזק. אתם בליבי בכל צליל שלי, עד שישובו כולם".

"אני מבקש להודות לכל מי שטרח בהפקת המופע ולכל מי שלוקח בו חלק זה לא דבר של מה בכך, ואני מעריך את זה מאוד", הוא הוסיף. "תודה מיוחדת לכם האומנים והמבצעים, על כך שנעניתם לקריאה ואתם מהווים עבורי כוח להמשיך ולהילחם".

"הגעתי הערב במאמץ רב ובהתרגשות גדולה", סיכם כספי את דבריו. "בכוונתי להשתדל להישאר עד השיר האחרון, יחד עם זאת, לאור מצבי ייתכן ואאלץ לעזוב מוקדם יותר ועל כך אני מבקש להתנצל מעומק הלב".

המופע "שרים מתי כספי" התקיים בנוכחות 7,500 איש, כשכל הכרטיסים נמכרו אליו מראש. לבקשת כספי ובהובלת פורום העסקים של ישראל, הוחלט להקדיש את ההכנסות כתרומה למטה משפחות החטופים. על פי הודעת מארגני המופע, התרומה עומדת על כשני מיליון שקלים.

במופע, אותו הפיק יאיר דורי וניהלו אמנותית אתי אנטה-שגב ואוהד בן-אבי, השתתפו בין היתר אביבי גפן, אביתר בנאי, אסתר רדא, אריק סיני, ארקדי דוכין, גלי עטרי, דני רובס, מירי מסיקה, נונו, עברי לידר, עדי כהן, ריקי גל, רמי קלינשטיין, רן דנקר, שלום חנוך, שלומי שבת ושלמה ארצי. את הערב הנחה רועי בר נתן.