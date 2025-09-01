דוד ד'אור על התקרית בהופעתו בפולין: "עיניי דמעו מכאב ומעצב גדול"

האירוע התרחש בזמן הופעתו של ד'אור אמש בפסטיבל התרבות היהודית ה־22 בוורשה • פעילה פרו־פלסטינית התיזה עליו ועל הנגנים צבע אדום תוך שצעקה "תשוחרר פלסטין", ונגררה מהמקום על ידי המאבטחים בעוד המופע נמשך

המוזיקאי דוד ד'אור התייחס היום (שני) לפנות בוקר לתקרית במהלכה מפגינה פרו-פלסטינית התיזה עליו צבע אדום אמש בזמן בהופעתו בוורשה.

"באמצע התפילה אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים, כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים", מסר ד'אור. "פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם. על הבגדים על פניי ועל הבמה והנגנים. רשימת השירים היתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו 'שמע ישראל' ו'שמור על העולם ילד', כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של 7 באוקטובר".

"בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי", הוא הוסיף. "הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם. המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט, עיניי דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב אליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים. נגנית הכינור נבהלה מאד וחשבה ששפכו עלינו חומצה. איזה ימים נוראים, השם ירחם. מתפלל לימים טובים, אמן".

אמש בזמן הופעתו של ד'אור בוורשה, במהלך אירוע הנעילה של פסטיבל התרבות היהודית ה-22 בעיר, התיזה פעילה פרו-פלסטינית על ד'אור והנגנים שליוו אותו צבע אדום וצרחה "תשוחרר פלסטין". בסרטון המתעד את האירוע נראית הפעילה נגררת החוצה מהמקום, תוך כדי שהמופע של ד'אור נמשך.

מסביבתו של המוזיקאי הישראלי נמסר כי המשטרה המקומית לקחה את ד'אור לשדה התעופה חזרה לישראל.