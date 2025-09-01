הקרנת הבכורה העולמית של "הקוסם מהקרמלין", סרטו החדש של הבמאי אוליבייה אסאיאס, התקיימה אמש בפסטיבל הסרטים של ונציה • על אף מחיאות הכפיים הממושכות בסיום ההקרנה, מבקרי הקולנוע שצפו בסרט נותרו חלוקים בדעתם

ג'וד לאו נכנס לנעליו של פוטין בסרט חדש: מה חשבו המבקרים?

אמש (ראשון) התקיימה בפסטיבל הסרטים של ונציה הבכורה העולמית של "הקוסם מהקרמלין" (The Wizard of the Kremlin), סרטו החדש של הבמאי הצרפתי אוליבייה אסאיאס, שמבוסס על רומן הביכורים של ג'וליאנו דה אמפולי מ-2022. הדרמה הפוליטית עוסקת ביועץ תקשורת ערמומי ברוסיה של שנות ה-90 שסולל את דרכו של ולדימיר פוטין אל השלטון.

בסרט מככב השחקן האמריקני פול דנו בתפקיד ואדים ברנוב, מפיק תוכניות ריאליטי שהופך ליועץ בלתי רשמי של פוטין, יוצא הק.ג.ב, בעודו מטפס במעלה שרשרת הכוח הפוליטית. השחקן הבריטי ג'וד לאו מגלם את פוטין, כשלצדו מככבים גם אליסיה ויקנדר, ג'פרי רייט וטום סטארידג'.

עם זאת, על אף הבאזז שסובב את ההפקה וקרוב ל-12 דקות של מחיאות כפיים בסיום ההקרנה, הדרמה הפוליטית גררה ביקורות מעורבות ממבקרי הסרטים שצפו בה. "מדובר בסרט מתיש, איטי ודווקאי למדי, שעמוס בקריינות אין-סופית ומשעממת", כתב מבקר "הגארדיאן" פיטר בראדשו. "ג'וד לאו, בחליפה אפרורית ותסרוקת מקריחה ומאיימת, מגלם את פוטין המכונה לאורך הסרט 'הצאר'. הוא מצליח לשחזר באופן משכנע את המניירות של פוטין. למרבה הצער, משחקו של דנו מתמצה בהגשה חד־גונית ומרדימה".

“The Wizard of the Kremlin,” a political thriller starring Jude Law as Vladimir Putin and Paul Dano as his right-hand Vadim Baranov, earned a 10-minute standing ovation at #VeniceFilmFestival.https://t.co/IY8tt3bjNR pic.twitter.com/zq7WZRSYwS — Variety (@Variety) August 31, 2025

"חבל שאי אפשר לומר שהסרט כולו מרתק כמו הופעתו של לאו", כתב מבקר הקולנוע של "וראייטי" אוון גלייברמן. "הסרט סובל מעודף של חלקים ואינו מוצא מרכז דרמטי מוצק. במובנים רבים, הוא נראה כמו דרמת טלוויזיה מפוארת, שמספרת את סיפור עלייתו של פוטין לשלטון, אך ללא עוצמה אמיתית".

"הסרט שווה צפייה עבור מי שרוצה לקבל תובנה על האופן שבו פוטין עלה לשלטון, וכיצד נשמר הכוח הזה מאז", כתב מבקר הקולנוע של ה-BBC ניקולס ברבר. "הוא עלול לאכזב את מי שמצפה לראות את לאו משתולל ומאיים על כפופיו. דמותו של פוטין כאן רגועה, מנומסת ומאופקת. 'הקוסם מהקרמלין' מזכיר את סדרת ספרי 'וולף הול' מאת הילרי מנטל, בכך שהוא עוסק באסטרטג הערמומי והחרישי שמאחורי הקלעים ולא במלך עצמו שיושב על כס המלכות".

דיימון ווייס, מבקר הקולנוע של "דדליין", תיאר את הסרט כ"מרתק". "באופן לא שגרתי, אף על פי שאורכו לא פחות מ־156 דקות, הסרט כמעט ואינו נמרח, ויש אפילו אכזבה קלה מכך שאסאיאס, לא בחר בפורמט של מיני־סדרה. מבחינת משחק, ג'וד לואו הוא פוטין יעיל באופן מפתיע, קולט בצורה מושלמת את עווית השפתיים של הנשיא, ומעניק לו מבטא אנגלי מעט צורם".

"לאו נכנס לתפקיד פוטין באופן מרשים ומאופק, כולל איפור משכנע", כתב ג'ורדן מינצר, מבקר הקולנוע של "הוליווד ריפורטר". "הסרט מתעורר לחיים כשהוא מופיע וכושל מעט כשהוא נעלם ברוב המערכה השלישית. הבעיה המרכזית של הסרט: הוא עמוס מדי. הסרט אמנם מציג סיפור אמין ומעורר מחשבה, אך קשה לעכל את כולו כסרט עלילתי".

"כסאטירה, אין כאן הרבה קלילות – להפך", כתב סטיב פונד, מבקר הקולנוע של אתר The Wrap. "שעות של תכנון אסטרטגי ותמרונים פוליטיים יוצרות חוויה עצומה ולעיתים מתישה, אך יש כאן בהחלט תחושת דחיפות ורלוונטיות. 'הקוסם מהקרמלין' הוא סרט רועש, נועז ומרשים – שמוחזק יחד על ידי הופעה שקטה במרכזו".