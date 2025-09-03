"מלכת הקטמין" הודתה במכירת הסם שגרם למותו של מת'יו פרי

ג'סווין סנגה הודתה כי סיפקה את הסם שגרם למותו של כוכב "חברים" • היא הודתה בחמישה סעיפים, כולל הפצת קטמין וצפויה לעד 65 שנות מאסר • סנגה היא החמישית והאחרונה מבין הנאשמים בפרשה שהודו באשמה, שכולם צפויים כעת לגזר דין
מחבר אלון פרוכטר
ג'סווין סנגה, מת'יו פרי
ג'סווין סנגה, מת'יו פרי צילום: עמוד האינסטגרם של ג'סווין סנגה; גטי אימג'ס

אישה המכונה "מלכת הקטמין" הודתה הערב (רביעי) באופן רשמי כי מכרה למת'יו פרי את הסם שגרם למותו. ג'סווין סנגה, שהכחישה תחילה את ההאשמות, הסכימה לשנות את הודאתה במסגרת הצהרה חתומה באוגוסט – רק כמה שבועות לפני שהייתה אמורה לעמוד לדין.

האישה, בת 42, הופיעה הערב בבית משפט פדרלי בלוס אנג'לס והודתה באשמה בחמישה סעיפים, כולל אספקת הקטמין שהובילה למותו של פרי. היא צפויה לעונש של עד 65 שנות מאסר לאחר שהודתה בהחזקת מקום המשמש לפעילות הקשורה בסמים, בשלושה סעיפים של הפצת קטמין, ובסעיף נוסף של הפצת קטמין שגרמה למוות. בהצהרה קצרה כאשר פורסם הסדר הטיעון, אמר עורך דינה, מארק גראגוס, כי היא "לוקחת אחריות על מעשיה".

פרי הלך לעולמו באוקטובר 2023, בגיל 54. הוא התמודד עם התמכרות במשך שנים רבות, אך שנה לפני מותו פרסם ספר זיכרונות, בתקופה שבה היה נקי מסמים. הוא השתמש בקטמין באופן חוקי דרך רופא קבוע, כטיפול לא רשמי (Off-Label) בדיכאון, אך בשבועות שלפני מותו החל גם לחפש את הסם באופן בלתי חוקי.

סנגה, שתוארה על ידי התובעים כ"מלכת הקטמין של צפון הוליווד", היא כעת האדם החמישי והאחרון שהודה באשמה במסגרת האישומים הקשורים לאספקת סמים לכוכב הסדרה "חברים". עוזרו האישי של פרי, קנת' איואמאסה, מכר בשם אריק פלמינג, ורופא בשם מארק צ’אבז - כולם הסכימו להודות באשמה כאשר הוגשו האישומים באוגוסט 2024. רופא נוסף, סלבדור פלאסנסיה, כפר תחילה באשמה והיה אמור לעמוד לדין לצד סנגה, אך שינה את הודאתו ביולי. כעת, כל החמישה צפויים לעמוד בפני גזר דין.

