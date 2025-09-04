מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'יו ארמני הלך לעולמו בגיל 91

מעצב האופנה האיטלקי הידוע ג'ורג'יו ארמני הלך לעולמו, כך מסרה היום (חמישי) חברת האופנה שהקים ונושאת את שמו. ארמני, שהיה בן 91 במותו, נחשב לפורץ דרך - גם מבחינת עיצובית וגם עסקית.

לאחר שפתח את בית האופנה הנושא את שמו בשנת 1975, עיצב מחדש את הז'קטים בצורה רכה ו"ונופלת". לאחר שריצ'רד גיר לבש ז'קטים כאלו בסרט "ג'יגולו אמריקאי" - ארמאני הפך גם הוא לכוכב. הוא גם היה מהראשונים לפצח את המודל העסקי והרווחי בעולם האופנה, בהקמת קווים שונים, כולל זולים יותר תחת אותו מותג, וכן דרך פרסום ועבודה משותפת עם ידוענים. באופן שהפך לנדיר יותר ויותר, בית האופנה של ארמני לא היה שייך לאחד מתאגידי הענק - וכעת גם עולה השאלה מי יירש אותו.