מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'יו ארמני הלך לעולמו בגיל 91

מעצב האופנה האיטלקי ג'ורג'יו ארמני הלך לעולמו בגיל 91
ארמני היה מזוהה עם הסגנון והאלגנטיות של איטליה המודרנית וניהל חברה שהכניסה כ-2.7 מיליארד דולר בשנה
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
ג'ורג'יו ארמני, ינואר 2025
ג'ורג'יו ארמני, ינואר 2025 צילום: רויטרס

מעצב האופנה האיטלקי הידוע ג'ורג'יו ארמני הלך לעולמו, כך מסרה היום (חמישי) חברת האופנה שהקים ונושאת את שמו. ארמני, שהיה בן 91 במותו, נחשב לפורץ דרך - גם מבחינת עיצובית וגם עסקית.

לאחר שפתח את בית האופנה הנושא את שמו בשנת 1975, עיצב מחדש את הז'קטים בצורה רכה ו"ונופלת". לאחר שריצ'רד גיר לבש ז'קטים כאלו בסרט "ג'יגולו אמריקאי" - ארמאני הפך גם הוא לכוכב. הוא גם היה מהראשונים לפצח את המודל העסקי והרווחי בעולם האופנה, בהקמת קווים שונים, כולל זולים יותר תחת אותו מותג, וכן דרך פרסום ועבודה משותפת עם ידוענים. באופן שהפך לנדיר יותר ויותר, בית האופנה של ארמני לא היה שייך לאחד מתאגידי הענק - וכעת גם עולה השאלה מי יירש אותו.

בחירת העורכת
  • "הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'
    "בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער לפני כיתה א'
  • קולדפליי
    "כריס מרטין טיפש": סולן קולדפליי עצבן את הישראלים
  • אגם בוחבוט
    שרית חדד החדשה? צוללים לאלבום הראשון של אגם בוחבוט
  • אחמד א-רהווי, ראש ממשלת החות'ים
    מאחורי המתקפה על צמרת החות'ים
  • ערבים לזה | מנסור
    היוטיובר הדרוזי שנמצא בחזית ההסברה שלנו | ערבים לזה

אולי יעניין אותך