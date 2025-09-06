לידיעת המעריצים: כוכב "ברידג'רטון" לוקח הפסקה ממשחק

השחקן ג'ונתן ביילי אמר בריאיון ל-GQ כי בכוונתו להשקיע את זמנו ב-2026 לארגון הצדקה The Shameless Fund, שהקים למען קהילת הלהט"ב • "אתמקד בגיוס עובדים ולדאוג שנביא את כל האנשים הנכונים למקומות הנכונים", שיתף ביילי

אחרי כמה שנים עמוסות על המסך, השחקן הבריטי ג'ונתן ביילי מתכוון לקחת צעד אחורה מהוליווד כדי להתמקד במטרה שקרובה ללבו. המועמד לפרס אמי הודיע לאחרונה כי הוא מתכנן "להפסיק לשחק לזמן מה" בשנת 2026, כדי להקדיש יותר זמן ואנרגיה ל-The Shameless Fund, ארגון צדקה ללא מטרת רווח, למען קהילת הלהט"ב שהקים בקיץ שעבר.

"עבדתי כשלוש שנים ברציפות, וזה היה מדהים ומעורר השתאות", אמר ביילי למגזין British GQ. "אבל עם כל מה שקורה בעולם כרגע, אני הולך להפסיק לשחק בשנה הבאה ופשוט להתמקד ב-The Shameless Fund. במהלך החודשים הקרובים, אתמקד בגיוס עובדים ולדאוג שנביא את כל האנשים הנכונים למקומות הנכונים".

מאז שהשיק את הארגון, ביילי גייס כספים באמצעות שותפויות עם ידוענים ומותגים, כולל חולצת ה-Drink Your Milk שעוצבה על ידי Loewe, ואת משקפי Slutty Little Glasses בהשראת דמותו בסרט "עולם היורה: חיים חדשים", כאשר כל הרווחים הוקדשו לארגוני צדקה ברחבי העולם שנאבקים נגד חוקים אנטי-להט"ביים.

"יש סטטיסטיקה כזו: מתוך כל 100 פאונד שנאספים בבריטניה, רק פני אחד הולך לקהילת הלהט"ב", אמר ביילי למגזין. "צריך באמת להתאמץ כדי למצוא פתרונות, ואני באמת חושב ש-The Shameless Fund יכול לעשות זאת".

ביילי, בן 37, זכה לפרסום בין-לאומי בשנת 2020 כשגילם לראשונה את אנתוני ברידג'רטון בסדרת הלהיט המצליחה של נטפליקס "ברידג'רטון". בשנה שעברה היה מועמד לפרס אמי על תפקידו במיני-סדרה "שותפים למסע". בתחילת הדרך כיכב בסדרות הבריטיות "ברודצ'רץ'" ו"קראשינג".

ההפסקה הקרובה של ביילי ממשחק תגיע לאחר שיסיים את מסע יחסי הציבור שלו ל"מרשעת: חלק 2", החלק השני בעיבוד הקולנועי למחזמר המצליח, שיגיע אל בתי הקולנוע בישראל ב-20 בנובמבר 2025.