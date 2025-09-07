במאי הטלוויזיה והתיאטרון יצחק שאולי הלך לעולמו

שאולי יצר עם המפיקה רישה טירמן את הסדרה המיתולוגית "קרובים קרובים", שאותה גם ביים • בנוסף ביים את התוכניות "זהו זה!", "לא כולל שירות" ו"לגעת באושר"

במאי הטלוויזיה והתיאטרון יצחק שאולי, מיוצרי הסדרה המיתולוגית "קרובים קרובים", הלך לעולמו היום (ראשון) והוא בן 91 במותו. הלווייתו תתקיים מחר ב-15:30 בבית העלמין ירקון, שער החסד.

שאולי נולד בשנת 1935 בארגנטינה ועלה לארץ עם משפחתו כשהיה בן 13. את שירותו הצבאי עשה בלהקת הנח"ל, בה השתתף בתוכניות "עד מאה ועשרים" ו"צריך לחיות", לצד יהורם גאון, אריק איינשטיין ועליזה רוזן.

בשנת 1962 נסע בשליחות לברזיל, שם למד בבית ספר לקולנוע מטעם משרד החוץ של ברזיל. עם שובו לישראל, שיחק במספר הצגות, בהן "הטיירה" בתיאטרון "פשוש", "הזוג המוזר" בתיאטרון "בימות" ו"עלי כינור" בתיאטרון הבימה. בשנת 1972 שימש שחקן ועוזר במאי בסרט "לאן נעלם דניאל וקס" של הבמאי אברהם הפנר.

בשנת 1983 יצר שאולי עם המפיקה רישה טירמן את הסדרה המיתולוגית "קרובים קרובים", שאותה גם ביים. בנוסף ביים את התוכניות "זהו זה!", "לא כולל שירות" ו"חצי המנשה". בראשית שנות ה-2000 ביים את אופרות הסבון "לגעת באושר", "לחיי האהבה", "משחק החיים" ו"מיכאלה".

במקביל ביים שאולי הפקות רבות בתיאטרון, בהן את המחווה ל"רביעיית מועדון התיאטרון" בתיאטרון הלאומי הבימה, את הצגות הבידור "חגיגות סיום רוטציה" ו"האגף הסגור" של טוביה צפיר ואת הצגת היחיד של רבקה מיכאלי "בת 26 פעם שנייה". בנוסף ביים הצגות שונות בתיאטרון היידישפיל, בהן "כוכבים נוצצים", "ספסל הזהב", "שירת חב"ד" ועוד.

בשנת 2010 הוענק לשאולי פרס מפעל חיים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה. בשנת 2023 הוענק לו פרס מפעל חיים מטעם אוניברסיטת בר אילן.