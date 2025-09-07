רגע לפני יום הולדת 90: ג'ולי אנדרוז זכתה בפרס אמי

אגדת הקולנוע ג'ולי אנדרוז, כוכבת הסרטים "מרי פופינס" ו"צלילי המוסיקה", זכתה הלילה (בין שבת לראשון) בפרס האמי הראשון שלה זה 20 שנה. בלילה הראשון של טקס פרסי האמי היצירתי, שהתקיים בתיאטרון "פיקוק" בלוס אנג'לס, זכתה אנדרוז בפרס אמי לדיבוב הטוב ביותר, על תפקיד ליידי ויסלדאון בסדרת הלהיט "ברידג'רטון" של נטפליקס.

המנחה קרייג רובינסון קיבל את הפרס בשם אנדרוז, שלא הייתה נוכחת בטקס. מלבד אנדרוז היו מועמדים לפרס בקטגוריה גם השחקנים האנק עזריה ("משפחת סימפסון"), מיה רודולף ("פה גדול"), אלן טודיק ("אנדור"), ג'פרי רייט ("מה אם...?") וסטיבן יואן ("בלתי מנוצח"). אנדרוז הייתה מועמדת בעבר לפרס בקטגוריה זו על אותו תפקיד בשנים 2021, 2022 ו-2023.

אנדרוז זכתה בשני פרסי אמי נוספים בעבר - פרס למשדר מוזיקלי יוצא דופן ב-1973 על תוכניתה The Julie Andrews Hour ופרס לתוכנית דוקו יוצאת דופן ב-2005, על הגשת התוכנית Broadway: The American Musical ששודרה ברשת PBS. לאנדרוז גם שני פרסי גראמי ופרס אוסקר אחד על תפקידה בסרט "מרי פופינס".

השחקנית הבריטית, שתחגוג 90 ב-1 באוקטובר, היא אינה האישה המבוגרת ביותר שזכתה בפרס אמי. חברתה הקרובה, הקומיקאית האמריקנית קרול ברנט, זכתה בפרס החשוב בינואר 2024, רגע לפני יום הולדתה ה-91. הפרס הוענק לה על Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love, משדר הצדעה שהוקדש לה ברשת NBC.

בתוך כך, הסדרה הקומית "הסטודיו" של רשת אפל TV פלוס הייתה הזוכה הגדולה של הלילה הראשון של טקס פרסי האמי היצירתי, עם תשעה פרסים. עוד הובילו את רשימת הזוכים - "הפינגווין" עם שמונה פרסים, "ניתוק" שזכתה בשישה פרסים, "אנדור", "ארקיין" ו"אהבה, מוות ורובוטים" שקטפו ארבעה פרסים כל אחת, "הבנים" ו"ברידג'רטון" שזכו בשלושה פרסים כל אחת ו-The Pitt שקטפה פרס אחד. הלילה יתקיים חלקו השני של טקס הפרסים.

טקס פרסי האמי המרכזי יתקיים בלילה שבין ראשון לשני בשבוע הבא ויועבר בשידור חי בערוץ yes TV Drama ללקוחות yes ו+STING.